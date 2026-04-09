Pripremite kišobrane! Stiže promjena vremena i obilna kiša

Djelomice, prijepodne i pretežno sunčano vrijeme očekuje Hrvatsku u četvrtak, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku na udare i jak sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ujutro ponegdje s olujnim udarima, a u drugom dijelu dana u Dalmaciji sjeverozapadnjak, mjestimice i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 14 do 17, a na Jadranu između 18 i 20 Celzijevih stupnjeva.

U petak u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne mjestimice može pasti malo kiše u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar većinom slab. Duž obale slaba do umjerena bura, poslijepodne u okretanju na jugozapadni vjetar, a prema otvorenom moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -1 do 2, a na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 18 °C.

Za vikend uglavnom suho, sunčanije i ponovno toplije. Jačat će jugo kao uvod u novu promjenu vremena.

U novom tjednu će biti nestabilnije, češća će biti oborina, lokalno i obilnija, prenosi N1.