Obavijesti

News

Komentari 15
STIŽE VAL VRUĆINE

Pripremite kupaće! Na Jadranu temperature idu do 30 °C

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pripremite kupaće! Na Jadranu temperature idu do 30 °C
Zadar: Velik broj kupača na plaži Kolovare | Foto: Šime Zelić/PIXSELL

Preporučuje se zaštita od sunca, unos dovoljno tekućine i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana

Hrvatsku u subotu zahvaća prvi val ljetnih vrućina! Prema najnovijoj prognozi, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Temperature će tijekom dana dosezati između 25 i 30 °C širom zemlje, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije.

Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će prema kraju dana slabjeti, donoseći kratkotrajno olakšanje od vrućine. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 27 °C, dok će na Sljemenu biti ugodnih 21 °C.

SA ZAPADA EUROPE Do kraja mjeseca nas čeka 'prženje' Ide anticiklona!
Do kraja mjeseca nas čeka 'prženje' Ide anticiklona!



Na Jadranu se nastavlja razdoblje umjerene i jake bure, koja će lokalno, osobito podno Velebita, imati olujne udare. Poslijepodne će na otocima zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Unatoč vjetru, temperature će i na obali i otocima biti visoke, ponegdje i do 30 °C.

PROGNOZA ZA VIKEND STIŽE VAL VRUĆINE Za vikend i do 30 °C, evo što nas sve čeka
STIŽE VAL VRUĆINE Za vikend i do 30 °C, evo što nas sve čeka



Ovo je službeni početak toplijeg dijela godine, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost nastavka visokih temperatura i u idućim danima. Preporučuje se zaštita od sunca, unos dovoljno tekućine i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

Pratite daljnje prognoze i uživajte u prvim pravim ljetnim danima koji su stigli u Hrvatsku!
       

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...
IZNENAĐENJE ZA RAZREDNICU

VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

Kako se vidi prema snimci, nije mogla vjerovati, ali ni zaustaviti suze zbog ovako velikog iznenađenja
EKSKLUZIVNO Liječnici iz KB-a Dubrava prvi izveli ovaj zahvat: 'Nakon 9 godina sam spašena'
NEVJEROJATNA PRIČA

EKSKLUZIVNO Liječnici iz KB-a Dubrava prvi izveli ovaj zahvat: 'Nakon 9 godina sam spašena'

Katarina je od 2018. imala jake glavobolje • Tek su joj u KB Dubrava pomogli • Liječnici su joj u zatiljak ugradili elektrode i riješili bol nakon čega se skinula s teških lijekova, a sad sve otkrivaju za 24sata
VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'
ODUŠEVILI HRVATSKU

VIDEO Profesorica iz Zadra kojoj su maturanti poklonili auto: 'Ništa me nije ovako ganulo...'

"Radim u četiri škole i uvijek sam u pokretu, ali uvijek sam pješačila. Znali su da nemam automobil, ali su oni znali što mi treba", kaže nam profesorica...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026