Pripremite kupaće! Na Jadranu temperature idu do 30 °C

Hrvatsku u subotu zahvaća prvi val ljetnih vrućina! Prema najnovijoj prognozi, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Temperature će tijekom dana dosezati između 25 i 30 °C širom zemlje, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije.



Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će prema kraju dana slabjeti, donoseći kratkotrajno olakšanje od vrućine. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti oko 27 °C, dok će na Sljemenu biti ugodnih 21 °C.





Na Jadranu se nastavlja razdoblje umjerene i jake bure, koja će lokalno, osobito podno Velebita, imati olujne udare. Poslijepodne će na otocima zapuhati i sjeverozapadni vjetar. Unatoč vjetru, temperature će i na obali i otocima biti visoke, ponegdje i do 30 °C.





Ovo je službeni početak toplijeg dijela godine, a meteorolozi upozoravaju na mogućnost nastavka visokih temperatura i u idućim danima. Preporučuje se zaštita od sunca, unos dovoljno tekućine i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.



