Pripremite se na nove gužve u centru Zagreba: Počinju radovi i sanacija Vukovarske ulice

Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika, Ulica grada Vukovara (sjeverni kolnik) na dijelu od Heinzelove do Radničke ceste, od subote 16. srpnja 2022. od 7:00 sati do ponedjeljka 01. kolovoza 2022. do 4:00 sata bit će zatvorena za sav promet, stoji u priopćenju iz grada Zagreba.

Objavili su i nove, obilazne pravce kojima građani i putnici mogu putovati:

- Ulica grada Vukovara (istok) / Heinzelova ul -Slavonska - Av. M. Držića - Ulica grada Vukovara

- Ulica grada Vukovara (istok) / Heinzelova ul. – Ulica kneza Branimira – Av. M. Držića – Ulica grada Vukovara.

Dodali su kako će idućoj fazi radova, Ulica grada Vukovara biti dodatno zatvorena za promet na dijelu od Radničke ceste do Budmanijeve ulice od srijede 20. srpnja 2022. do ponedjeljka 01. kolovoza 2022. do 4:00 sata.

- Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje - zaključili su iz grada.

