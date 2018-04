'Pripremite se Rusi, šaljemo rakete. Nove, lijepe i pametne'

Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je upozorio Rusiju da se pripremi za rakete koje će ispaliti na Siriju kao odgovor na navodni kemijski napad na civile prošloga vikenda.

- Rusija kaže da će presresti naše rakete. Ja kažem, pripremite se Rusi jer one dolaze, lijepe, nove i "pametne". Ne biste trebali podržavati životinju koja plinom ubija svoj narod i uživa u tome - napisao je Trump.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!