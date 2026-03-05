Pripuz i još četvero uskoro opet sjedaju na optuženičku klupu!

Umirovljena voditeljica županijskog Odjela za turizam Neda Livljanić, poznati poduzetnik Zoran Pripuz te Dario Filipi, Boris Kulušić i Eduard Maržić uskoro će sjesti na optuženičku klupu Županijskog suda u Splitu. Optužno vijeće potvrdilo je početkom ožujka USKOK-ovu optužnicu koja petorku tereti za lanac zlouporaba položaja, poticanja i pomaganja u sređivanju dozvola za dva ilegalna kampa na otoku Murteru, piše Jutarnji.

Prema optužnici, Livljanić je u dva slučaja krivotvorila podatke o očevidu na terenu te Pripuzu i dvojici Murterana izdala dozvole za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampovima. USKOK tvrdi da je Pripuz preko Eduarda Maržića, bivšeg predsjednika Hrvatske udruge kampova, stupio u kontakt s Livljanić kako bi ishodio dozvolu.

Tužitelji sumnjaju i da je dio dokumentacije naknadno umetnut u spis, među ostalim ugovor o kupnji zemljišta koji je ovjeren tek 9. studenoga 2022., gotovo tri tjedna nakon što je sporno rješenje već bilo izdano.

Iako u telefonima Pripuza i Livljanić nije pronađena njihova komunikacija, policija je u mobitelu Pripuzova prijatelja pronašla poruke koje upućuju na to da su preko njega komunicirali i dogovarali susrete, što je u suprotnosti s Pripuzovom obranom da se nikada nisu sastali.