Obavijesti

News

Komentari 0
POČINJE SUĐENJE

Pripuz i još četvero uskoro opet sjedaju na optuženičku klupu!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Pripuz i još četvero uskoro opet sjedaju na optuženičku klupu!
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Zarko Basic/PIXSELL/InfoVodice

Optužno vijeće potvrdilo je početkom ožujka USKOK-ovu optužnicu koja petorku tereti za lanac zlouporaba položaja, poticanja i pomaganja u sređivanju dozvola za dva ilegalna kampa na otoku Murteru

Admiral

Umirovljena voditeljica županijskog Odjela za turizam Neda Livljanić, poznati poduzetnik Zoran Pripuz te Dario Filipi, Boris Kulušić i Eduard Maržić uskoro će sjesti na optuženičku klupu Županijskog suda u Splitu. Optužno vijeće potvrdilo je početkom ožujka USKOK-ovu optužnicu koja petorku tereti za lanac zlouporaba položaja, poticanja i pomaganja u sređivanju dozvola za dva ilegalna kampa na otoku Murteru, piše Jutarnji.

VELIKA PROMJENA REGULATIVE Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Prema optužnici, Livljanić je u dva slučaja krivotvorila podatke o očevidu na terenu te Pripuzu i dvojici Murterana izdala dozvole za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampovima. USKOK tvrdi da je Pripuz preko Eduarda Maržića, bivšeg predsjednika Hrvatske udruge kampova, stupio u kontakt s Livljanić kako bi ishodio dozvolu.

Tužitelji sumnjaju i da je dio dokumentacije naknadno umetnut u spis, među ostalim ugovor o kupnji zemljišta koji je ovjeren tek 9. studenoga 2022., gotovo tri tjedna nakon što je sporno rješenje već bilo izdano.

MEGAPROJEKT NA ČRNOMERCU Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?
Pripuzova rukavica Tomaševiću: Pogledaj kakav mali zeleni grad želim izgraditi. Hoćeš dopustiti?

Iako u telefonima Pripuza i Livljanić nije pronađena njihova komunikacija, policija je u mobitelu Pripuzova prijatelja pronašla poruke koje upućuju na to da su preko njega komunicirali i dogovarali susrete, što je u suprotnosti s Pripuzovom obranom da se nikada nisu sastali.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju
UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026