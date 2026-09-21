Pripuzovim tvrtkama sanacija otpada u Gospiću i Poznanovcu vrijedna ukupno 25,6 mil. eura

Fond za zaštitu okoliša donio je odluku da će oko 4500 tona otpada razasutog po silosu u Gospiću zbrinuti konzorcij predvođen tvrtkom CEZ-A-R iz sastava Cios grupe Petra Pripuza. To će platiti s PDV-om 10,97 milijuna eura. Rok za obaviti posao i zbrinuti taj otpad je 15 mjeseci.

Podsjetimo da je procijenjena vrijednost uklanjanja tog otpada bila 4,72 milijuna eura bez PDV-a, a kada se doda PDV, jasno je da je pobjednički konzorcij dao pet milijuna skuplju ponudu. Fond je dobio jeftiniju ponudu Tabak grupe koja je to ponudila odraditi za 4,5 milijuna eura s PDV-om, dok je konzorcij predvođen CEZ-A-R-om dao oko 120 posto višu ponudu od njih. Tabak grupa već je odustala od manjeg posla, zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada i izgubili su dozvolu za gospodarenje otpadom. Fond je imao izbor: poništiti natječaj i raspisati novi natječaj ili osigurati novac i dati ponudu skupljem konzorciju. Odlučili su se za drugu opciju. U obrazloženju navode da će novac osigurati raspodjelom sredstava.

U konzorciju koje vodi CEZ-A-R su još i Ciak, Saubermacher, Kemis-Termoclean i Kemokop.

Tvrtka CEZ-A-R je prodavala otpadnu plastiku Šincekovoj tvrtki Tipos Resurs, a upravo su Šincekovi ostavili i rasuti i 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću. Iz Ciosa su nam ranije tvrdili da u Gospiću nema njihove plastike jer su više od 6000 tona vozili u Benkovac gdje je zakopan otpad. Nisu pod istragom i za ništa se ne terete jer im je Šincek rekao da tamo ima dozvolu za tlačnu ploču koju je planirao raditi i od otpada. I drugi član konzorcija, Kemis-Termoclean je predavao otpad Tipos Resursu, što je utvrđeno i i u istrazi, ali se ni oni za ništa ne terete. Kemis-Termoclean je u vlasništvu slovenske Kostak grupe. Kostak je pod istragom u Sloveniji zbog ilegalnog zakapanja otpada. A njihova hrvatska podružnica Kostak GTS je dobila od Fonda posao prekrivanja zakopanog otpada do sanacije, za što će im biti plaćeno skoro 270.000 eura. Hrvatsku podružnicu vodi isti čovjek koji je u Sloveniji pod istragom i maknuo se sa čela slovenske tvrtke.

- U pripremi je i treća, najsloženija faza sanacije koja se odnosi na zakopani otpad. Detaljan model te faze će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond sutra predstaviti javnosti kroz plan sanacije - priopćili su iz Fonda.

Fond je donio odluku i o sanaciji otpada u zagorskom Poznanovcu. I tu je izabran konzorcij predvođen Eko-Flor plusom, tvtkom iz sastava CIOS grupe. Procjenjena vrijednost nabave je bila 7,4 milijuna eura bez PDV-a, a Eko Flor i 3KF su ponudili cijenu od 11,7 milijuna eura, odnosno s porezom 14,6 milijuna eura. I tu će Fond morati zato osigurati dodatni novac.