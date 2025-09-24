Obavijesti

Prirodna nepogoda zbog suše u Sisačko-moslavačkoj županiji

Prirodna nepogoda zbog suše u Sisačko-moslavačkoj županiji
Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štete i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, štetu trebaju prijaviti najkasnije do 30. rujna

Zbog velikih šteta na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima nastalim zbog visokih temperatura i manjka oborina od 1. travnja do 1. rujna, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak proglasio je u većem dijelu županije prirodnu nepogodu zbog suše.

Suša je prolašena na području gradova Kutina, Novska, Petrinja, Popovača i Sisak te općina Lipovljani, Martinska Ves i Velika Ludina.

Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štete i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, štetu trebaju prijaviti najkasnije do 30. rujna.

Svakoj jedinici lokalne samouprave prijavljuju se samo one poljoprivredne površine koje se nalaze na njezinom području.

Obrazac i upute za prijavu šteta moguće je preuzeti na službenim web stranicama gradova i općina.

