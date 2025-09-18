U koprivničkoj Podravini šteta od suše 39 milijuna eura

Koprivničko-križevačka županija i ove je godine pretrpjela velike štete od suše koje prema prvim procjenama iznose 39 milijuna eura, a novog župana zabrinjava što se dosad u toj županiji nije ulagalo u sustave navodnjavanja. Jedinice lokalne samouprave dužne su do 7. listopada dostaviti konačna izvješća o štetama nakon čega će Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda izraditi zbirno izvješće i uputiti ga Državnom povjerenstvu, za što je krajnji rok 17. listopada. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić koji je na dužnost stupio u lipnju rekao je Hini da mu je namjera što prije izraditi projektnu dokumentaciju kako bi, poput ostalih županija za projekte navodnjavanja povukli novac.

Naveo je kako je na nedavnom sastanku sa zamjenikom glavnog direktora Hrvatskih voda Davorom Vukmirićem rečeno da su Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija u 20 godina za projekte navodnjavanja povukle 300 milijuna eura.

„Nažalost, naša županija je povukla nula kuna, odnosno eura“, kazao je Golubić.

Damir Vukmirić na pitanje zašto Koprivničko-križevačka županija nije realizirala ni jedan projekt navodnjavanja u suradnji s Hrvatskim vodama odgovorio da tu informaciju može dati isključivo Županija.

Sredstva su bila i jesu dostupna svima, samo se trebalo javiti na adresu Hrvatskih voda, rekao je Vukmirić.

Samog ga čudi što taj dio Podravine nije išao u smjeru uvođenja sustava navodnjavanja tim više što se u Koprivnici nalazi najveća prehrambena kompanija Podravka te je riječ o poljoprivrednom kraju.

Naglašava da su prinosi 70 posto veći s natapanjem zemlje umjetnim putem te da klimatske promijene zahtijevaju što više takvih projekata.

Bivši župan Darko Koren kaže da je pitanje županijskih projekta dio njegovog prošlog života i sada je na drugima da se bave njima. Dodao je da su postojali i postoje planovi navodnjavanja te vjeruje da će novi župan na njima raditi.

„Kod preuzimanja dužnosti spomenuo sam aktualnom županu tu temu, a on je pokazao velike ambicije kako bi se bacio u koštac s njom“, zaključio je Koren koji je vodio županiju nekoliko mandata uzastopno.

Prema podacima DHMZ-a s meteorološke postaje u Križevcima tijekom ljeta na području Koprivničko-križevačke županije palo je svega 130,8 milimetara oborine po metru četvornom, što je gotovo upola manje od višegodišnjeg prosjeka. Prošle godine ta je postaja izmjerila za cijelo ljeto 178 mm oborina. Usporedbe radi, klimatološki prosjek za ljeto u Križevcima iznosi 238 milimetara.