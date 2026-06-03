Prisegnulo 900 ročnika u Kninu, Požegi i Slunju: Među njima je i naša hrvačica Veronika Vilk

Ukupno 900 ročnika drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja položilo je u srijedu svečanu prisegu u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju, među ročnicima su 53 žene, a do kraja godine obuku će proći još dva naraštaja, priopćilo je Ministarstvo obrane. Prisega je održana u vojarni "123. brigade HV" u Požegi, vojarni "General-bojnik Andrija Matijaš – Pauk" u Kninu te na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja.

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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić nazočio je svečanosti u Slunju te ročnicima čestitao na prisezi hrvatskoj domovini.

- Želim vam puno uspjeha, puno zdravlja i sreće. Hvala vam na odluci da prisegnete hrvatskoj državi i da služite svojoj domovini tijekom dva mjeseca vojne obuke - poručio je ministar Anušić. Istaknuo je i važnu ulogu roditelja u odgoju mladih naraštaja te naglasio kako se nada da će dio ročnika nakon vojnog osposobljavanja možda odabrati i profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

- Zahvaljujem se i vašim roditeljima koji su vas odgojili i prenijeli vam osjećaj domoljublja - istaknuo je ministar.

Foto: MORH

Na kraju je ročnicima poručio: „Nemojte zaboraviti da nosite odoru pobjedničke Hrvatske vojske.“

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je bio na svečanoj prisezi u Kninu, poručio je ročnicima:

- Kroz prisegu obvezujete se na vjernost svojoj domovini. Vojna profesija nije laka. Kroz temeljno vojno osposobljavanje steći ćete iskustvo koje će vam dati jednu novu dimenziju vrijednosti. Vojna profesija povezuje se s visokom razinom stege, ali ne stege kao prisile, već stege koja vas drži uspravnima kada je najteže, stege koja vam ne da odustati kada naiđete na prve zapreke. Izazove kroz proces obuke koja je pred vama prihvatite kao priliku da postanete snažniji, odlučniji i s više vjere u sebe.

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Pokretanje videa... VIDEO Svečana prisega ročnika u Požegi | Video: MORH

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je sudjelovao na svečanosti u Kninu, rekao je kako vojna profesija zahtijeva visoku razinu stege i odgovornosti te pozvao ročnike da izazove obuke prihvate kao priliku za osobni razvoj.

Foto: MORH

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin istaknuo je da su ročnici svojim odabirom pokazali hrabrost, odgovornost i domoljublje te poručio kako Hrvatska kopnena vojska u njima vidi novu snagu i buduće profesionalce.

Obuka traje do sredine srpnja

Temeljno vojno osposobljavanje drugog naraštaja provodi se od 18. svibnja do 18. srpnja. Na obuci se nalazi 400 ročnika u Požegi, 300 u Kninu i 200 u Slunju. Od ukupno 900 ročnika njih 53 su žene, a dragovoljno se za temeljno vojno osposobljavanje prijavilo 274 ročnika i ročnica. Među polaznicima je i vrhunska sportašica, hrvačica Veronika Vilk, buduća ugovorna pričuvnica.

Dvojica ročnika, Karlo Pejić i Antonio Matanović, istaknuli su zadovoljstvo dosadašnjim tijekom obuke tijekom koje su stekli osnovna znanja iz prve pomoći, rukovanja osobnim naoružanjem, orijentacije u prostoru i drugih vojničkih vještina.

Foto: MORH

- Osjećaj nakon prisege je fenomenalan, ponosan sam i zadovoljan. Drago mi je što sam postao dio Hrvatske vojske i nadam se da ću u budućnosti ostati u sustavu. Tijekom dosadašnje obuke prošli smo osnove prve pomoći, upoznali se s naoružanjem i temeljnim vojničkim vještinama, a posebno se veselim taktičkoj obuci i boravku na terenu. Budućim ročnicima poručujem da se ne boje jer ovo nije ništa strašno. U ova dva mjeseca steći će nova znanja, iskustva i prijateljstva - rekao je ročnik Matanović.

Foto: MORH

Ministarstvo obrane navodi kako je temeljna vojna obuka započela u ožujku te da će do kraja godine osposobljavanje proći još dva naraštaja ročnika. Temeljno vojno osposobljavanje ponovno je uvedeno ove godine, a provodi se u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju.