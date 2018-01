Prisilio ju da gola hoda ulicom: 'Dopisuješ se sa 7 muškaraca!'

Jason Melo (26) koji je svoju djevojku natjerao da gola hoda Harlemom, poznatim dijelom Manhattana u New Yorku, jer se navodno dopisivala s drugim muškarcima, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina, piše Daily Mail.

Jason Melo gets 7 years in jail for making his girl walk outside naked after he found out she was cheating on him. What are your thoughts on his sentence? | A Jasón Meló le dieron 7 años de prisón. ¿Cres que eso es justo? https://t.co/PcYWvOqs2U pic.twitter.com/ALOFnO1tiw