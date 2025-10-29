Država ima ugovore s 309 privatnih klinika kojima preusmjerava pacijente s lista čekanja. Za to im se isplaćuju milijuni. Podaci otkrivaju da je većini privatnih klinika državni novac ogroman dio financijskih prihoda...
VELIKI TROŠAK PLUS+
Privatne klinike obožavaju rad s državom! Iz proračuna su dobili 73 milijuna €! Evo svih detalja...
Čitanje članka: 4 min
Ministarstvo zdravstva potvrdilo je za 24sata kako, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), kontaktira pacijente koji su na listama čekanja dulje od godinu dana. Njima nude mogućnost ranijeg termina u privatnim klinikama koje imaju ugovor s HZZO-om. Cilj je, kako navode iz ministarstva, skraćivanje dugih lista čekanja, no istodobno su ti ugovori postali značajan izvor prihoda za privatne zdravstvene ustanove.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku