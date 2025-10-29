Obavijesti

Komentari 25
Privatne klinike obožavaju rad s državom! Iz proračuna su dobili 73 milijuna €! Evo svih detalja...

Piše Martina Pauček Šljivak,
Država ima ugovore s 309 privatnih klinika kojima preusmjerava pacijente s lista čekanja. Za to im se isplaćuju milijuni. Podaci otkrivaju da je većini privatnih klinika državni novac ogroman dio financijskih prihoda...

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je za 24sata kako, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), kontaktira pacijente koji su na listama čekanja dulje od godinu dana. Njima nude mogućnost ranijeg termina u privatnim klinikama koje imaju ugovor s HZZO-om. Cilj je, kako navode iz ministarstva, skraćivanje dugih lista čekanja, no istodobno su ti ugovori postali značajan izvor prihoda za privatne zdravstvene ustanove.

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Majka vukovarskog heroja Nicoliera: Tad sam mu zadnji put čula glas. Plakao je...
Kako 24sata neslužbeno doznaju, posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera konačno su pronađeni na Ovčari

