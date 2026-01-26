Privatni avion s osam putnika pao usred zimske oluje u SAD-u

Privatni zrakoplov s osam osoba srušio se u nedjelju navečer prilikom polijetanja s međunarodne zračne luke Bangor u američkoj saveznoj državi Maine, potvrdila je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA). Nesreća se dogodila u vrijeme dok se regija borila s velikom zimskom olujom koja je zahvatila veći dio zemlje.

Nesreća prilikom polijetanja

Prema prvim informacijama, zrakoplov tipa Bombardier Challenger 600 srušio se oko 19:45 sati po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u njemu se nalazilo osam osoba, a njihovo stanje zasad nije poznato. Savezna uprava za zrakoplovstvo i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) pokrenuli su istragu kako bi utvrdili točan uzrok pada.

Uprava zračne luke objavila je priopćenje u kojem navodi da su hitne službe odmah izašle na teren. "Zračna luka zatvorena je nakon incidenta u koji je bio uključen jedan zrakoplov prilikom polijetanja", stoji u objavi. Zračna luka Bangor inače nudi izravne letove za gradove poput Orlanda, Washingtona i Charlottea, a smještena je oko 320 kilometara sjeverno od Bostona.

Zimsko nevrijeme paraliziralo promet

Do pada je došlo u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Cijelu Novu Englesku, kao i veći dio istočne polovice Sjedinjenih Država, tijekom vikenda je pogodila snažna zimska oluja. Donijela je susnježicu, ledenu kišu i snijeg, što je uzrokovalo velike probleme u zračnom i cestovnom prometu te ostavilo stotine tisuća domova i tvrtki bez električne energije.

Komercijalni zračni promet bio je teško pogođen u cijeloj zemlji. Prema podacima stranice za praćenje letova flightaware.com, samo u nedjelju otkazano je oko dvanaest tisuća letova, dok ih je gotovo dvadeset tisuća odgođeno, o čemu je izvijestio i AP News. Među najpogođenijim zračnim lukama bile su one u Philadelphiji, Washingtonu, Baltimoreu, New Yorku i New Jerseyju.

O zrakoplovu Bombardier Challenger 600

Bombardier Challenger 600 je poslovni mlažnjak širokog trupa, obično konfiguriran za devet do jedanaest putnika. Lansiran je 1980. godine kao prvi privatni zrakoplov s takozvanom "walk-about" kabinom koja omogućuje stajanje i kretanje tijekom leta, a i danas je popularna opcija za čarter letove.

Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, a vlasti se nadaju da će uskoro imati više informacija o stanju putnika i posade.