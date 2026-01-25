Nova tragedija: Autom sletio u ledenu Neretvu i poginuo. Ovo je treća smrt na cestama danas!

Jutros se na izlazu iz Metkovića, u smjeru doline Neretve, dogodila velika tragedija. Policija je oko 9:30 zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu. Na mjesto događaja odmah su izašle sve žurne službe - policija, vatrogasci i HGSS.

Vozilo je izvučeno iz rijeke, a u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. Policija trenutno provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti nesreće i razloge zbog kojih je vozilo sletjelo u rijeku, piše Dubrovački dnevnik.

Foto: Dubrovački dnevnik

Ovo je treća prometna nesreća sa smrtnim posljedicama tijekom noći i jutra u Hrvatskoj.

U prvoj nesreći, 29-godišnjak je preminuo na mjestu događaja, dok je 24-godišnji putnik prevezen u KBC Rijeka s teškim tjelesnim ozljedama. Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutro u tunelu Hrasten.

Foto: PU međimurska

U još jednoj teškoj nesreći, 59-godišnji muškarac poginuo je na cesti između Mačkovca i Slemenice, nedaleko Čakovca. Prema informacijama međimurske policije, vozač je sletio izvan kolnika u odvodni cestovni jarak nakon što se nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Automobil je udario u betonski propusni most i prevrnuo se na krov.