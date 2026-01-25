Obavijesti

News

Komentari 2
CRNA NEDJELJA NA CESTAMA

Nova tragedija: Autom sletio u ledenu Neretvu i poginuo. Ovo je treća smrt na cestama danas!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nova tragedija: Autom sletio u ledenu Neretvu i poginuo. Ovo je treća smrt na cestama danas!
2
Foto: Dubrovački dnevnik

Vozilo je izvučeno iz rijeke, a u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca

Admiral

Jutros se na izlazu iz Metkovića, u smjeru doline Neretve, dogodila velika tragedija. Policija je oko 9:30 zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu. Na mjesto događaja odmah su izašle sve žurne službe - policija, vatrogasci i HGSS.

Vozilo je izvučeno iz rijeke, a u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. Policija trenutno provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti nesreće i razloge zbog kojih je vozilo sletjelo u rijeku, piše Dubrovački dnevnik.

Foto: Dubrovački dnevnik
JOŠ JEDAN JE U BOLNICI Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo
Detalji tragične nesreće na A6: Mladić (29) poginuo, autom se zabio u ogradu i prevrnuo

Ovo je treća prometna nesreća sa smrtnim posljedicama tijekom noći i jutra u Hrvatskoj.

U prvoj nesreći, 29-godišnjak je preminuo na mjestu događaja, dok je 24-godišnji putnik prevezen u KBC Rijeka s teškim tjelesnim ozljedama. Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutro u tunelu Hrasten.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu
FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu
Foto: PU međimurska

U još jednoj teškoj nesreći, 59-godišnji muškarac poginuo je na cesti između Mačkovca i Slemenice, nedaleko Čakovca. Prema informacijama međimurske policije, vozač je sletio izvan kolnika u odvodni cestovni jarak nakon što se nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Automobil je udario u betonski propusni most i prevrnuo se na krov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan
Tko je Alex Pretti? Medicinski tehničar s dozvolom za oružje kojeg su ubili savezni agenti
UBOJSTVO U MINNESOTI

Tko je Alex Pretti? Medicinski tehničar s dozvolom za oružje kojeg su ubili savezni agenti

Alex Pretti (37), medicinski tehničar s intenzivne njege i strastveni biciklist, ubijen je u trećoj pucnjavi saveznih službi u manje od tri tjedna – vlasti tvrde jedno, snimke i svjedoci nešto sasvim drugo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026