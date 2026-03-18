'Privatni Mossad' umiješao se u slovenske izbore. Premijer traži zaštitu od izraelskih špijuna

Slovenski premijer Robert Golob u četvrtak je trebao otputovati u Bruxelles, no to je učio već u srijedu. Razlog za prijevremeni i hitni odlazak je potvrda da su u Sloveniji boravili predstavnici izraelske privatne obavještajne tvrtke Black Cube.

Golob je rekao da je tu riječ o utjecaju privatne agencije iz Izraela na slovenski izborni proces. U nedjelju su u Sloveniji parlamentarni izbori.

Premijer je rekao da je ovo otkriće ozbiljno pitanje te da nadilazi unutarnjopolitičke okvire i zahtjeva usklađen europski odgovor.

- U europskoj obitelji nismo sami. To nije ideologija, Riječ je o zaštiti demokracije i suvereniteta - napisao je Golob na Facebooku.

Naglasio je da će Slovenija zajedno s partnerima tražiti rješenja za zaštitu demokracije od vanjskih utjecaja.

- Svakom pokušaju miješanja u demokratske procese Slovenija će se odlučno suprotstaviti. Svakom miješanju u našu demokraciju jasno i odlučno ćemo reći ne - dodao je.

Prema izvješću časopisa Mladina, izraelska špijunska tvrtka Black Cube i potajno je snimala slovenske vladine dužnosnike, a sve u navodnoj suradnji s Janezom Janšom.

Posljednje ankete uoči nedjeljnih izbora prednost daju desnoj koaliciji koju predvodi Janša.

- Predstavnici tvrtke Black Cube boravili su u Sloveniji četiri puta u posljednjih šest mjeseci - potvrdio je u priopćenju državni tajnik za nacionalnu sigurnost Vojko Volk, navodeći da se informacija temelji na izvješću obavještajnih službi.

U prosincu prošle godine "te su se osobe dulje zadržale u Trstenjakovoj ulici u Ljubljani", dodao je. U toj se ulici nalazi sjedište stranke SDS bivšeg premijera Janeza Janše.

- Cilj tih aktivnosti je politička diskreditacija, što može predstavljati ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i utjecati na demokratske izborne procese - istaknuo je Volk.

Jedna nevladina organizacija, novinar i dva istraživača prstom su uprli u Janšu, koji se, prema njihovim tvrdnjama, osobno sastao s predstavnicima Black Cubea. Janša je demantirao da poznaje izraelsku tvrtku

Black Cube je ozloglašena špijunska tvrtka povezana s izraelskom vladom te da su bliski mreži oko izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Zloglasnu su reputaciju stekli radeći za Harveya Weinsteina. Za njega su nadzirali novinare te su pokušavali pronaći kompromitirajuće informacije o ljudima koji su ga optužili za silovanje.

Njihova uobičajena praksa jest namamiti političare na sastanke na kojima se predstavljaju kao investitori ili saveznici te potom potajno snimaju te sastanke. Zatim anonimno objave te snimke iz kojih neke dijelove montiraju da budu izvučeni iz konteksta.

Zbog veza s izraelskom obavještajnom službom Mossad, Black Cube je poznat i kao 'privatni Mossad'.

