Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON PISANJA 24SATA PLUS+

Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 8 min
Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo
Foto: Josip Mikačić/Pixsell, Privatni album

Bacaju otpad u šumu, jedan je osuđen na prevaru, lažno se predstavio na potpisivanju ugovora, nije isplaćivao plaće, ne plaća porez i doprinose, a dobivaju javni novac. Policija, inspekcija i DORH su napokon reagirali

Admiral

Prije četiri godine, ljudi koji su pronašli mir u pitoresknom selu Dubrava Pušćanska, na mjestu šumske staze zatekli su jezero. Nastalo je jer je tvrtka Šeničnjak promet, prvo na svojim parcelama, a postepeno je prešlo i na tuđe, bacala građevinski i ostali otpad i zatrpavala ga zemljom. Počeli su pisati Državnom inspektoratu, općini Pušća, načelniku Filipu Bernardiću i policiji. No nije se dogodilo ništa. Uskoro su odlučili istupiti u medijima pa su se javili 24sata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...
VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'
PLENKIJEVA 77. RUKA

VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka napustila opoziciju. Hrebak i dalje ne želi s Dabrom. Insajderi: stabilni smo, ali moguć je i razlaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026