Bacaju otpad u šumu, jedan je osuđen na prevaru, lažno se predstavio na potpisivanju ugovora, nije isplaćivao plaće, ne plaća porez i doprinose, a dobivaju javni novac. Policija, inspekcija i DORH su napokon reagirali
Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo
Prije četiri godine, ljudi koji su pronašli mir u pitoresknom selu Dubrava Pušćanska, na mjestu šumske staze zatekli su jezero. Nastalo je jer je tvrtka Šeničnjak promet, prvo na svojim parcelama, a postepeno je prešlo i na tuđe, bacala građevinski i ostali otpad i zatrpavala ga zemljom. Počeli su pisati Državnom inspektoratu, općini Pušća, načelniku Filipu Bernardiću i policiji. No nije se dogodilo ništa. Uskoro su odlučili istupiti u medijima pa su se javili 24sata.
