Privedena i kći Viktorije Knežević, kolege ne mogu do tvorca igrice: 'Ne javlja mi se...'

U tijeku su ispitivanja u najnovijoj akciji EPPO-a, od petero uhićenih, za barem troje 24sata ima neslužbenu informaciju da su iz Zagreba. Jedno od to troje je, kako neslužbeno doznajemo, kćer Viktorije Knežević, Vega Haklička. Kako doznaje DuList, privedena je i Hakličkina prijateljica.

Drugo dvoje su nekadašnji suvlasnik tvrtke Async Lab koja je radila igricu My Dubrovnik te jedan bivši zaposlenik HAMAG-BICRO-a, kažu neslužbeni izvori za 24sata, ali nismo uspjeli doznati o kome je točno riječ. Prema zasad neslužbenim informacijama, šteta za EU proračun je između 200 i 300 tisuća eura.

Dubrovnik: U tijeku su pretresi zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Europske unije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Haklička je od majke Viktorije 2024. godine preuzela tvrtku Law and technology i udrugu Prospectus. Kako 24sata neslužbeno doznaje, i tvrtka i udruga su također pod istragom, zbog dva različita projekta.

Prvi, vezan uz Law and technology, radio se od 2019. do 2021. godine. Riječ je o već spomenutoj igrici My Dubrovnik u kojoj igrači preuzimaju ulogu gradonačelnika Dubrovnika, a cilj je bio educirati ljude o tome što je sve potrebno i što se sve mora kako bi grad funkcionirao. Te igrice danas nema ni na app storeu, a web stranica kao da je obrisana. Ostao je samo Instagram profil na kojem je zadnja aktivnost bila u ožujku 2021. godine. Cijela premisa igrice je da je igrač gradonačelnik Dubrovnika. Tako se pokušala podići svijest o funkcioniranju grada. Prema dostupnim informacijama, uložila je svoj novac, a potom tražila financiranje od EU. U javno dostupnim registrima vidljivo je da je njezina tadašnja tvrtka Law and technology od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" za igricu dobila oko milijun i 400 tisuća kuna, a to je 85 posto ukupne vrijednosti projekta od milijun i 645 tisuća kuna.

Foto: screenshot/Instagram

Tvrtka koja je izrađivala igricu, Async Labs, ugašena je 2024., a na telefon nam se javio bivši suvlasnik.

- Nisam ja radio igricu nego kolega. Nismo se dugo čuli, mogu Vam dati kontakt - rekao nam je. Pokušali smo nazvati taj broj, ali nije dostupan. Nazvali smo drugu tvrtku s kojom je poslovni partner. Javio nam se direktor.

- Nisam se s njim čuo od Nove godine - rekao je i pokušao ga ponovno nazvati: "Ne javlja mi se, ne prolaze mi ni pozivi ni poruke".

Drugi projekt tiče se udruge Prospectus, a riječ je navodno o projektu Liquid democracy. To je aplikacija za digitalno glasanje koju je 2023. godine predstavila Viktorija Knežević.

- Cilj je da građani budu angažirani, umjesto da su usmjereni na prigovaranje i osjećaj bespomoćnosti dok svijet juri pored njih - rekla je za portal Women in Adria.

Uhićena bivša saborska zastupnica Viktorija Knežević, arhiva | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ni te web stranice više nema, baš kao i igrice My Dubrovnik. I ta aplikacija je financirana iz EU sredstava, i to iz Europskog socijalnog fonda, ali i od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sve skupa oko 132 tisuće eura.