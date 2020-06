Zbog sramotnog transparenta protiv Srba priveli četvero ljudi

Na fotografiji snimljenoj u četvrtak navečer u Zagrebu vide se mladi navijači kako drže natpis "J***t ćemo srpske žene i djecu". Osim tog trasnparenta imali su i zastavu HOS-a. Incident je osudio i premijer

<p>Povodom Vašeg upita obavještavamo vas da je 11. lipnja 2020. u večernjim satima bila zaprimljena dojava o narušavanju javnog reda i mira u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu te da su na mjesto događaja odmah bili upućeni policijski službenici. Prilikom dolaska na mjesto zatražene intervencije, policijski službenici nisu zatekli niti neposredno svjedočili protupravnom ponašanju vezano uz dojavu o remećenju javnog reda i mira. No, poduzeli su radnje kako bi započeli kriminalističko istraživanje, rekli su nam u PU zagrebačkoj.</p><p>- S obzirom na naknadno objavljenu fotografiju na pojedinim društvenim mrežama, u to kriminalističko istraživanje bit će uključeno i utvrđivanje okolnosti njenog nastanka. Dosadašnjim postupanjem policije, u službene prostorije dovedene su četiri osobe koje se dovodi u vezu s događajem - kažu u policiji. </p><p><strong><a href="https://twitter.com/SrpskoV/status/1271305497430417408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1271305497430417408&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2F">Fotografiju možete vidjeti ovdje</a></strong></p><p>Podsjećamo fotograf Nikola Šolić u četvrtak je u Zagrebu, na Kustošiji, snimio i na svom Facebook profilu objavio prizor navijača koji drže natpis 'J**at ćemo srpske žene i djecu', uz slovo 'u' pretvoreno u ustaško. Mladići koji pokazuju taj transparent uz to su izvjesili i HOS-ove zastave, a stoje na zidiću na kojem piše 'Dinamo svetinja'.</p><p>Događaj, koji je zgrozio brojne građane, osudio je i premijer Andrej Plenković. </p><p>- Nisam vidio, ali bilo što takvoga najoštrije osuđujem, mislim da tome nema mjesta u javnom prostoru. To je neprihvatljivo i za svaku osudu, tko god je to napravio - poručio je Plenković. Oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović: </p><p>- Riješit ćemo ovaj slučaj, kao i svaki koji poziva na nasilje i etničku netrpeljivost i u to ne treba ni malo sumnjati - ustvrdio je Božinović. </p>