Obavijesti

News

Komentari 1
OBUSTAVA POTRAJALA POLA SAT

Privremeno zaustavili promet u berlinskoj zračnoj luci: Na nebu primijetili 'svjetleći objekt'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Privremeno zaustavili promet u berlinskoj zračnoj luci: Na nebu primijetili 'svjetleći objekt'...
Foto: Angelika Warmuth - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Objekt je primijećen neposredno prije 19 sati iznad hangara Bundeswehr koji se nalazi na području zračne luke

Na nebu iznad berlinske zračne luke u srijedu navečer primijećen je “svjetleći leteći objekt”, zbog čega je zračni promet nakratko bio obustavljen, javlja tagesspiegel.de

Kako je potvrdio glasnogovornik zračne luke, promet u Berlin Brandenburg Airport privremeno je zaustavljen oko 19 sati nakon što je iznad hangara njemačke vojske uočen neidentificirani svjetleći objekt.

OŠTRA PORUKA NJEMAČKOG KANCELARA Merz: Odgovornost za završetak rata je na Iranu. Oni su središte međunarodnog terorizma...
Merz: Odgovornost za završetak rata je na Iranu. Oni su središte međunarodnog terorizma...

Prema njegovim riječima, objekt je primijećen neposredno prije 19 sati iznad hangara Bundeswehr koji se nalazi na području zračne luke. Zbog sigurnosnih razloga uprava aerodroma odlučila je, u dogovoru s policijom, privremeno obustaviti zračni promet.

Obustava je trajala oko pola sata, a letovi su ponovno počeli polijetati i slijetati u 19.18 sati.

Nakon prve dojave objekt više nije ponovno uočen, no vlasti zasad ne mogu potvrditi o čemu se točno radilo. Iz zračne luke su upozorili da su zbog kratkotrajnog prekida moguća manja kašnjenja u prometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iran postavio desetak mina u Hormuški tjesnac. Trump: 'Ne znam ništa o napadu na školu'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran postavio desetak mina u Hormuški tjesnac. Trump: 'Ne znam ništa o napadu na školu'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.
Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano
NOVI DETALJI SLUČAJA

Apsurd s Dalićevim bespravnim imanjem: Zahtjev za legalizaciju nevaljan, ali rušenje stopirano

Za stari objekt bivši vlasnik nije ispunio zakonske uvjete legalizacije, nije priložio nikakve potrebne dokumente. Dalić je taj objekt srušio i napravio novi i moderni. Ali država mu ga nije srušila zbog starog zahtjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026