Privremeno zaustavili promet u berlinskoj zračnoj luci: Na nebu primijetili 'svjetleći objekt'...

Na nebu iznad berlinske zračne luke u srijedu navečer primijećen je “svjetleći leteći objekt”, zbog čega je zračni promet nakratko bio obustavljen, javlja tagesspiegel.de

Kako je potvrdio glasnogovornik zračne luke, promet u Berlin Brandenburg Airport privremeno je zaustavljen oko 19 sati nakon što je iznad hangara njemačke vojske uočen neidentificirani svjetleći objekt.

Prema njegovim riječima, objekt je primijećen neposredno prije 19 sati iznad hangara Bundeswehr koji se nalazi na području zračne luke. Zbog sigurnosnih razloga uprava aerodroma odlučila je, u dogovoru s policijom, privremeno obustaviti zračni promet.

Obustava je trajala oko pola sata, a letovi su ponovno počeli polijetati i slijetati u 19.18 sati.

Nakon prve dojave objekt više nije ponovno uočen, no vlasti zasad ne mogu potvrditi o čemu se točno radilo. Iz zračne luke su upozorili da su zbog kratkotrajnog prekida moguća manja kašnjenja u prometu.