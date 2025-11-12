Priznao da je namjestio natječaj za brzi internet u Oroslavju i nagodio se za uvjetnu kaznu

Petar Krsnik, IT stručnjak priznao je da je namjestio natječaj za brzi internet u Gradu Oroslavju i nagodio se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO). Temeljem sporazuma na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na deset mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine. Mora platiti i sudske troškove dok će Grad Oroslavje u drugom postupku tražiti povrat europskog novca uloženog u brzi internet. Iako Krsnik nije radio u Gradu, bio je bliski suradnik gradske vlasti na čelu s tadašnjim HDZ-ovim gradonačelnikom Emilom Gredičakom.

U istom se postupku ranije nagodio i vlasnik tvrtke Franz-net d.o.o. Franjo Posavec. Riječ je o zlouporabi inicijative Europske komisije "WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama" kojom su lokalnim zajednicama dodjeljivani vaučeri u vrijednosti od 15 tisuća eura za uspostavu bežičnog interneta. Novac iz CEF Telecom fonda isplaćivao se izravno izvođaču radova kojeg bi jedinica lokalne samouprave odabrala putem javnog natječaja.

Kako je pisao Index, Europska komisija je 4. travnja 2019. u 13 sati objavila drugi poziv na prijave u okviru programa "WiFi4EU" koji je trajao do 5. travnja 2019. u 13 sati. Alokacija sredstava za taj poziv iznosila je 51 milijun eura, a na njega se prijavilo ukupno 366 jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske. Njih 224, među kojima i Oroslavje, ostvarilo je pravo na dodjelu vrijednosnih kupona u iznosu od 15.000 eura.

Krsnik je na osnovi punomoći tadašnjeg gradonačelnika Gredičaka, poznatog iz afere "Kaj bi ti štel biti", zastupao Grad Oroslavje u ovom EU projektu. Osim toga, predsjedao je i stručnim povjerenstvom za provedbu javne nabave unutar projekta.

Iako je Sporazum o dodjeli sredstava jasno propisivao poštivanje Zakona o javnoj nabavi i načela tržišnog natjecanja, Krsnik je, kako je danas i priznao, s Posavcem unaprijed dogovorio da će njegova firma dobiti posao. Prema dogovoru, Franz-net d.o.o. je potom izvođenje dijela radova ustupio trećem izvođaču kojeg bi odredio sam Krsnik. On je, pak, sastavio tehničke specifikacije natječaja tako da odgovaraju upravo opremi i ponudi Franz-neta.

Raspisan je natječaj vrijednosti 90.600 kuna bez PDV-a, odnosno oko 12.000 eura, na koji je Franz-net dao ponudu od 25.966 kuna s PDV-om, što je iznosilo 3.450 eura. To je bilo znatno ispod procijenjene, ali i tržišne vrijednosti radova. Ipak, Krsnik je tu ponudu ocijenio valjanom i preporučio njezin odabir, što je gradonačelnik Oroslavja i prihvatio.

Nakon što je 12. listopada 2020. potpisan ugovor između Grada Oroslavja i Franz-neta, Posavec je, u skladu s prethodnim dogovorom, dio posla ustupio tvrtki ENC IT d.o.o., koja je potom angažirala treću tvrtku - Vezor d.o.o., čiji je osnivač i direktor upravo Petar Krsnik, rekonstruirali su europski istražitelji. ENC IT je Franz-netu ispostavio račun od 62.500 kuna, oko 8.295 eura, dok je Vezor za isti posao ENC IT-u naplatio 59.375 kuna, odnosno oko 7.880 eura.

Bežični internet doista je instaliran i stavljen u funkciju, pa je agencija INEA 31. ožujka 2021. tvrtki Franz-net isplatila puni iznos vaučera od 15.000 eura. Potom je Franz-net Gradu Oroslavju ispostavio račune za "nabavu informatičke opreme i implementaciju sustava" te za "instalaciju pasivne opreme", u ukupnom iznosu od oko 14.700 eura.

Na taj je način iz europskog fonda neosnovano isplaćen iznos od 15.000 eura, čime je fond CEF Telecom oštećen za puni iznos bespovratnih sredstava.

