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OSUĐEN NA PET GODINA

Priznao mito od 2,7 milijuna dolara: Bivši šef ukrajinskog Vrhovnog suda ide u zatvor!

Piše HINA,
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Priznao mito od 2,7 milijuna dolara: Bivši šef ukrajinskog Vrhovnog suda ide u zatvor!
Foto: Pixabay

Bivši predsjednik ukrajinskog vrhovnog suda osuđen je na pet godina zatvora na temelju nagodbe kojom je priznao da je primio mito, priopćili su u ponedjeljak antikorupcijski tužitelji

Vsevolod Knjazjev optužen je da je 2023. primio 2,7 milijuna dolara mita u zamjenu za povoljne sudske odluke.  Vlasti će, prema nagodbi, zaplijeniti dvije nekretnine i više od 200 tisuća dolara. Knjazjev osim toga mora donirati 1,1 milijun dolara ukrajinskoj vojsci.  Riječ je o slučaju koji se smatra ključnim ispitom ukrajinske borbe protiv korupcije koju pomno prate njezini inozemni partneri. 

Rješavanje problema duboko ukorijenjene korupcije ključno je za Ukrajinu koja nastoji osigurati međunarodnu financijsku potporu i napredak prema članstvu u Europskoj uniji. 

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Ukrajina, u kojoj su nadležna antikorupcijska tijela posljednjih godina podizala optužnice protiv bivših ministara i predsjedničkih savjetnika, zauzima 104. mjesto od ukupno 182. zemalja u najnovijem Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala.

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Komentari 2
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