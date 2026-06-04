FOTO PRIZORI UŽASA KOD MEDULINA 'Avion je napravio spiralu pa su udarili u zemlju!'

MEDULIN - Četvero ljudi poginulo je u padu manjeg zrakoplova koji se danas oko 11.20 sati srušio na području Campanoža nedaleko od Medulina. Na mjestu nesreće intervenirale su sve žurne službe, a okolnosti tragedije još se utvrđuju.
Policija je potvrdila da je dojavu o padu zrakoplova zaprimila nešto poslije 11 sati te da su na teren odmah upućeni policajci, vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći.
| Foto: DIJANA MARIĆ
Policija je potvrdila da je dojavu o padu zrakoplova zaprimila nešto poslije 11 sati te da su na teren odmah upućeni policajci, vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći. |
Foto: DIJANA MARIĆ
Policija je potvrdila da je dojavu o padu zrakoplova zaprimila nešto poslije 11 sati te da su na teren odmah upućeni policajci, vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći.
| Foto: DIJANA MARIĆ
O nesreći je obaviještena i nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
| Foto: DIJANA MARIĆ
Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić rekla je kako su na mjestu nesreće pronađene četiri osobe koje su zadobile ozljede nespojive sa životom.
| Foto: DIJANA MARIĆ
Svi raspoloživi timovi hitne medicinske pomoći izašli su na mjesto nesreće. Zatekli smo četiri poginule osobe. Imali su teške ozljede, nespojive sa životom - rekla je Čemerikić.
| Foto: DIJANA MARIĆ
Rječ je o manjem zrakoplovu austrijskih oznaka koji je i ranije dolazio na medulinski aerodrom. Iskusni pilot Nijaz Delić izjavio je kako je pilot letjelice bio vrlo iskusan te da je prerano govoriti o uzrocima nesreće.
| Foto: DIJANA MARIĆ
- Radi se o avionu manjih dimenzija u koji stane nekoliko osoba. Radi se o avionu iz Austrije koji je dolazio ovdje više puta. Pilot je izuzetno iskusan, znači ne radi se o neiskustvu. Što se točno dogodilo, teško je reći. Trebali su sletjeti na medulinski aerodrom, ali su odjednom iz horizontalnog leta prešli u spuštajući pa u spiralu i udarili su u zemlju. Je li tehnički kvar ili je nekom pozlilo, teško je nagađati - rekao je Delić.
| Foto: DIJANA MARIĆ
Na mjestu nesreće u tijeku je očevid kojim će se pokušati utvrditi uzrok pada zrakoplova.
Više informacija očekuje se nakon završetka istrage i analize stručnjaka za zrakoplovne nesreće.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto 24sata
Foto DIJANA MARIĆ
Foto 24sata
Foto 24sata