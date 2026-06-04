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SLUŽBE NA TERENU

FOTO PRIZORI UŽASA KOD MEDULINA 'Avion je napravio spiralu pa su udarili u zemlju!'

MEDULIN - Četvero ljudi poginulo je u padu manjeg zrakoplova koji se danas oko 11.20 sati srušio na području Campanoža nedaleko od Medulina. Na mjestu nesreće intervenirale su sve žurne službe, a okolnosti tragedije još se utvrđuju.
FOTO PRIZORI UŽASA KOD MEDULINA 'Avion je napravio spiralu pa su udarili u zemlju!'
Policija je potvrdila da je dojavu o padu zrakoplova zaprimila nešto poslije 11 sati te da su na teren odmah upućeni policajci, vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći. | Foto: DIJANA MARIĆ
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Policija je potvrdila da je dojavu o padu zrakoplova zaprimila nešto poslije 11 sati te da su na teren odmah upućeni policajci, vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći. | Foto: DIJANA MARIĆ
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