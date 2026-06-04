FOTO PRIZORI UŽASA KOD MEDULINA 'Avion je napravio spiralu pa su udarili u zemlju!'

- Radi se o avionu manjih dimenzija u koji stane nekoliko osoba. Radi se o avionu iz Austrije koji je dolazio ovdje više puta. Pilot je izuzetno iskusan, znači ne radi se o neiskustvu. Što se točno dogodilo, teško je reći. Trebali su sletjeti na medulinski aerodrom, ali su odjednom iz horizontalnog leta prešli u spuštajući pa u spiralu i udarili su u zemlju. Je li tehnički kvar ili je nekom pozlilo, teško je nagađati - rekao je Delić. | Foto: DIJANA MARIĆ