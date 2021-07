Na zapadnoj obali Istre u utorak je padala jaka kiša, pa i ona prljava s česticama saharskog pijeska što su ljudi mogli primijetiti i po prljavim automobilima. I nad Kvarnerom su se nadvili crni oblaci, padala je kiša praćena grmljavinom.

Kakvo će vrijeme biti u srijedu?

U noći i sutra prijepodne u središnjim krajevima uz prolazno naoblačenje mjestimice će biti kiše i pljuskova. Poslijepodne djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, a temperature manje nego danas, javlja HRT.

U istočnim krajevima pretežno sunčano i vruće, a očekuje se i topla noć. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice može biti pljuskova. Nakon jutarnjih 22 do 24, temperature rastu do 33 Celzija.

Na sjevernom Jadranu i u gorju u noći i u srijedu prijepodne promjenljivo mjestimice s kišom i pljuskovima. Poslijepodne će biti sunčanije uz slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 24 do 26°C, a uz obalu između do 28 Celzija.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano i vruće, ali meteorolozi upozorvaju da su sredinom dana mjestimice mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. More će biti malo do umjereno valovito. Uz obalu će ujutro biti od 22 do 26, a najviše dnevno od 30 do 33 Celzija. Slično se očekuje i na južnom Jadranu uz većinom sunčano.

Prema vikendu koji stupanj manje

Idućih dana atmosfera neće biti posve stabilna. Uz umjeren i jak razvoj oblaka povremeno će biti pljuskova koji mjestimice mogu biti izraženiji. Nakon sunčanog i suhog četvrtka u petak će u unutrašnjosti biti oblačno s kišom ili pljuskovima mjestimice. Na Jadranu će još u petak biti sunčano, no za vikend promjenjivo, mjestimice s pljuskovima.

Iako će idućih dana temperatura zraka biti u padu, još u srijedu je upozorenje na toplinski val u Slavoniji i Dalmaciji i to zbog visokih temperatura koje se očekuju ove noći.