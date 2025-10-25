Obavijesti

Prljavi kraljevski pedofilski skandal: Novi memoari skroz razotkrivaju princa Andrewa...

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Pixsell/Profimedia

NOVI EXPRESS Ne znam točno kad sam treći put imala spolni odnos s princom Andrewom, ali znam gdje, piše u knjizi ‘Ničija djevojka’ Virginia Giuffre - žrtva seksualnog predatora Jeffreya Epsteina i princa Andrewa

Knjiga ‘Ničija djevojka’, koju je napisala Virginia Giuffre - žrtva seksualnog predatora Jeffreya Epsteina i  princa Andrewa - trebala bi uskoro biti objavljena, gotovo šest mjeseci nakon što je Giuffre počinila samoubojstvo, a u knjizi piše: ‘Nekoliko nas je bilo zlostavljano ili silovano kao djeca, mnoge od nas bile su siromašne ili čak beskućnice.

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'
ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'

Nazvali smo i prijevoznika koji je organizirao put. Kazali su nam da su o incidentu saznali iz našeg medija te da će vozač dobiti otkaz
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama

