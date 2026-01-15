Stipo Mlinarić o Rafaleima: 'Znam kako je nama bilo 1991. boriti se bez potpore iz zraka'

Zastupnik DP-a Stipo Mlinarić kazao je u četvrtak da se Hrvatska vojska ne smije uvlačiti u dnevno politička prepucavanja, a predsjednika Zorana Milanovića prozvao je zbog "naknadne pameti", zbog njegove izjave o nabavi borbenih aviona Rafale.

''U današnjim geopolitičkim okolnostima, izuzetno je bitno imati jaku i suvremenu Hrvatsku vojsku. Ne smije se miješati Hrvatsku vojsku u dnevnopolitičke borbe oko izbora veleposlanika ili sudaca, to se ne radi, ona je jamac našeg opstanka'', rekao je Mlinarić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.

Zastupnik DP-a osvrnuo se na nedavnu izjavu predsjednike države Zorana Milanovića o francuskim borbenim avionima Rafale. Kazao je da je Vlada, ukoliko je znala da će Francuska prodati Srbiji napredniji model zrakoplova, postupila podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa.

''Kao oštri oporbeni zastupnik u prošlom sazivu glasao sam za nabavu Rafala jer dobro znam kako je bilo boriti se 1991.godine kad nismo imali potporu iz zraka. A što se tiče ove naknadne pameti s Pantovčaka, reći ću samo jedno - dabogda za tri ili četiri godine kupili novu eskadrilu i da imamo zaštitu iz zraka kakvu Hrvatska zaslužuje'', poručio je Mlinarić.

Za ministra rada, mirovinskog sustava i socijalne politike Marina Piletića, Mlinarić kaže da dobro radi svoj posao. Što se tiče socijalnih naknada rekao je da one uvijek mogu biti veće.

''Samo je pitanje za koliko se može izdvojiti novca za pojedinu skupinu u određenom trenutku. Za razliku od ministra Piletića koji je donio Zakon o inkluzivnom dodatku, lijeve vlade nisu donijele ništa slično. Ljevica je zaštitnik slabijih samo na riječima, ne i na djelima'', ustvrdio je Mlinarić.

DP-ov zastupnik kritizirao je i Hrvatske suvereniste, kazavši da je riječ o 'kvazi-desnici'. ''Oni ne vidi problem u ljevici, već s obračunavaju s DP-om, ljudima koji su preuzeli odgovornost, ušli u vlast i pokušavaju na bolje mijenjati hrvatsku državu''.

Mlinarić je spomenuo i godišnjicu međunarodnog priznanja Hrvatske. ''Taj dan prvenstveno možemo zahvaliti hrvatskim braniteljima i dragovoljcima Domovinskog rata kojih nije bilo puno 1991., koji su bez ikakvih kalkulacija i osobnih interesa branili i stvorili Republiku Hrvatsku'', rekao je zastupnik DP-a.