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PROBLEMI ŠTRAJKA Otpad se gomila u Zagrebu, 'nestaju' i Bajsevi. Pogledajte stanje

Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih. Čistoća je upozorila da štrajk utječe na odvoz otpada te zamolila građane da, kad god mogu, ne ostavljaju višak smeća uz spremnike.
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Zagreb: Centar grada na drugi dan štrajka u Zagrebačkom holdingu
Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 2

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