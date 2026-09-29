PROBLEMI ŠTRAJKA Otpad se gomila u Zagrebu, 'nestaju' i Bajsevi. Pogledajte stanje

Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih. Čistoća je upozorila da štrajk utječe na odvoz otpada te zamolila građane da, kad god mogu, ne ostavljaju višak smeća uz spremnike.
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Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Drugog dana štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga posljedice su sve vidljivije na ulicama Zagreba. Kante za smeće u središtu grada prepune su, a na pojedinim se mjestima otpad gomila i oko njih.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Čistoća je upozorila da štrajk utječe na odvoz otpada te zamolila građane da, kad god mogu, ne ostavljaju višak smeća uz spremnike.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U centru se osjeća nervoza zbog poremećenog ritma grada. Građani se moraju snalaziti bez uobičajenog javnog prijevoza.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Koliko će takvo stanje potrajati, zasad je pitanje koje ih najviše zanima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zbog svega je i velika potražnja za Bajsevima koji 'nestaju'.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata