Popovača je malo mjesto. Toliko malo da njime moraju upravljati gradonačelnik i partnerica njegovog sina.

Govorimo, naravno, o Josipu Miškoviću, HSP-ovom gradonačelniku Popovače, o kojem smo nedavno pisali. Podsjetimo, radilo se o priči u kojoj smo problematizirali asfaltiranje 320 metara puta usred ničega do klijeti njegovog 'poznanika'.

Slučajno, u popovačkoj gradskoj upravi zaposlena je i Ivona Pušić, pročelnica za proračun i opću upravu. Zanimljivo, ona je u vezi s gradonačelnikovim sinom i trenutno žive zajedno. Zanimalo nas je kako funkcionira ova gradska simbioza pa smo se javili svim akterima priče i provjerili što je bilo prije: veza s gradonačelnikovim sinom ili zaposlenje u gradskoj upravi?

"Imate diplomu?"

Prema našim saznanjima, čini se kako je Ivona Pušić bila s Miškovićem juniorom i prije pročelničke karijere. Na stranicama grada Popovače može se pronaći lista kandidata koji su udovoljili zahtjevima natječaja za pročelničko mjesto. Lista je iz studenog 2015., a na njoj se, uz još troje kandidata, nalazi i ime Ivone Pušić. Natječaj je raspisan u listopadu iste godine.

Javili smo se gospođi Ivoni i pojasnili joj zašto je zovemo. Nije bila sretna.

- Vi ste novinar? - odgovorila je na upit je li u vezi s gradonačelnikovim sinom.

- Imate diplomu da ste novinar? - upitala je nakon naše potvrde.

Kad smo joj rekli da je autor ovog teksta po struci učitelj, poručila nam je da ne čita našu novinu i poklopila slušalicu.

Nema problema, idemo dalje. Nazvali smo zatim gradonačelnikovog sina koji nije bio raspoložen za razgovor.

- Vi idete preduboko, to su moje privatne stvari - poručio nam je.

"Što je bitno je li meni netko prijatelj ili familija?"

Naposljetku, javili smo se gradonačelniku Miškoviću. On nam je potvrdio da su Pušić i njegov sin u vezi te da trenutno žive zajedno, ali nije bio u uredu i nije se mogao sjetiti kad je točno zaposlena. Zanimalo nas je jesu li njegov sin i pročelnica bili u vezi u trenutku njenog zaposlenja u gradskoj upravi.

- Ne mogu vam reći je li bila s njim u vrijeme kad je bila zaposlena. Ne znam jesu li bili tada u vezi i ne znam kakva je tada bila priroda njihovog odnosa - kaže nam Mišković i naglašava da je proveden natječaj te da je Pušić prošla između više kandidata. Ni on nije bio sretan zbog poziva.

- Što je bitno je li meni netko prijatelj ili familija? Treba biti bitno je li raspisan natječaj. To je najbitnije, a to tko je kome stric ili nešto, to nije bitno. To su privatne stvari o kojima govorite, čak ste i bezobrazni. Ja vas ne pitam s kim spavate - kazao nam je gradonačelnik.

Za kraj, poručio nam je sljedeće: “Nije ljudski češljati po obitelji ako je netko na nekoj funkciji. Sve što je javno moj posao, proračuni, investicije, sve što javnost treba znati, sve je dostupno i ništa se ne skriva.”