Pročelnica otkrila kako će točno ChatGPT-u funkcionirati u Splitu: 'Može sam pozvati na sastanke'

Kako bi ubrzali administrativne procese i omogućili zaposlenicima Banovine da brže i jednostavnije obavljaju svakodnevne poslove koji im neminovno oduzimaju puno vremena Grad Split odlučio je uvesti umjetnu inteligenciju u radne procese. Konkretno radi se o digitalnom alatu koji se zasniva na primjeni umjetne inteligencije, odnosno ChatGPT-u.

Antonija Eremut Erceg, pročelnica Službe za razvoj grada objašnjava nam što će to u budućnosti značiti za sve zaposlenike Gradske uprave.

- Kupit ćemo licence za ChatGPT-4, po dvije za svaki upravni odjel s tim da se lozinke po potrebi mogu dijeliti. Mnogi već koriste ChatGPT u svom poslu, čak je dozvoljen i na nekim fakultetima. Ovdje govorimo o alatu za skraćivanje procesa koji inače traju, a potrebni su u svakodnevnom poslu. Primjerice, možeš mu zadati da ti napiše poziv na sastanak, napišeš temu, vrijeme i osobe koje trebaju prisustvovati i on ti poziv ispiše za pet sekundi. Za to bi nekome možda trebalo 15 minuta. Druga vrlo korisna stvar jest da se u 'četvorku' može učitati dokumenti i podaci. Recimo, imamo dokument strategije Grada Splita ispisan na 130 stranica. Zaposlenik Gradske uprave bi za određeni podatak iz te strategije trebao pregledavati i iščitavati cijeli dokument kako bi našao dio koji se odnosi na područje njegova trenutnog interesa. Ovako, nakon što učitate dokument i postavite pitanje da ti primjerice navede sve mjere za poduzetnike ispisane u strategiji, on će na temelju tog dokumenta ispisati odgovor na tvoje pitanje. Može ti uz pomoć učitanih podataka pomoći u izradi prezentacije, pa eventualno govora za neki događaj. Naravno, umjetna inteligencija ne može zamijeniti čovjeka i svakako treba imati na umu da se ono što vam ponudi mora pregledati i po potrebi modificirati – objašnjava nam Eremut Erceg dodajući kako je korištenje ChatGPT-a zasad internog karaktera kako bi se ubrzali i procesi, ali i komunikacija među gradskim službama.

- Vrijeme koje smo uštedjeli na svakodnevnim administrativnim poslovima tako u budućnosti možemo uložiti u neki dobar razvojni projekt. Do sada smo, da bi došli do podataka iz naše baze morali biti na razini programera i komunicirati jezikom programera. ChatGPT koristi jezik razumljiv svakome, on je ustvari demokratizirao baze podataka. Tako ako imam financijski izvještaj, a ja želim dio o izvršenju proračuna, mogu učitati tablicu i pitati što me iz nje konkretno zanima. Treba naravno znati dobro postaviti pitanje, jer alat nije nepogrešiv i traži kontrolu čovjeka. Moj osobni san je da u njemu imamo sve gradske podatke u bazi, ali model trenutačno to ne podržava. No, čim bude na toj razini mi ćemo ići u korak s razvitkom. Njegova inačica na engleskom jeziku također je sjajna, fond riječi kojim raspolaže daje odlične rezultate – objašnjava nam Eremut Erceg. Kaže kako je opseg posla u gradskoj administraciji tako obiman da se ponekad čini da je sama sebi svrha, a cilj je to vrijeme i energiju usmjeriti na strateške i strukturne stvari.

Foto: DADO RUVIC



- Kako se ChatGPT bude nadograđivao mi ćemo zasigurno koristiti sve njegove funkcionalnosti. Bilo bi sjajno da i građani tako mogu pristupiti željenim podacima, i ako se jednom otvori i takva mogućnost sigurno ćemo ići i u tom smjeru. Trenutačno za komunikaciju s građanima imamo Smart City aplikaciju i kontakt centar, što nam također olakšava posao – zaključuje Eremut Erceg. O digitalizaciji poslovnih procesa iz Grada Splita oglasili su se i na društvenim mrežama.

- Strateški cilj je uz pomoć daljnjeg razvoja tehnologije zasnovane na umjetnoj inteligenciji, gradske usluge učiniti dostupnijima i efikasnijima građanima, ali i transformirati procese unutar uprave tako da se službenicima omoguće dostupni alati, da ih se educira te tako oslobodi vrijeme koje će se ulagati u projekte i programe koji doprinose održivom razvoju zajednice – naglasili su u objavi.