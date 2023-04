Procurili tajni dokumenti SAD-a i NATO-a o planovima za Ukrajinu, Pentagon istražuje

Procurili su tajni ratni dokumenti s detaljima planova SAD-a i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske uoči planirane ofenzive protiv ruskih snaga ovog tjedna na društvenim mrežama, potvrdili su za The New York Times viši dužnosnici administracije američkog predsjednika Joea Bidena.

Pentagon istražuje tko bi mogao biti iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i Telegramu, aplikaciji s više od 500 milijuna korisnika koja se masovno koristi u Rusiji. Analitičari navode kako se čini da su dokumenti modificirani u odnosu na originalni format. U verzijama dokumenata koji su procurili su američke procjene ukrajinskih žrtava preuveličane, a ruskih umanjene, navode analitičari s kojima je razgovarao NYT.

Modifikacije upućuju na mogući pokušaj širenja dezinformacija u režiji Moskve, navode analitičari. No objava dijela originalnih dokumenata, koji uključuju fotografije grafova očekivanih isporuka oružja, procjene snage bataljuna i drugih planova, predstavljaju značajan sigurnosni propust američkih obavještajnih službi, piše taj list.

Dužnosnici Bidenove administracije rade na uklanjanju dokumenata s društvenih mreža, ali do četvrtka kasno navečer nisu uspjeli u potpunosti.

- Svjesni smo izvještaja o dokumentima na društvenim mrežama, Pentagon istražuje o čemu se radi - rekla je za NYT Sabrina Singh, glasnogovornica Pentagona.

U dokumentima nema konkretnih borbenih planova u kojima bi stajalo kako, kad i gdje Ukrajinci planiraju pokrenuti svoju ofenzivu, za koju američki dužnosnici kažu da je "vjerojatna" u narednih oko mjesec dana. Dokumenti su, javlja NYT, stari oko pet tjedana, stoga donose američki i ukrajinski pogled na ofenzivu koji datira oko 1. ožujka, odnosno donosi pregled onog što bi Ukrajincima moglo trebati za ofenzivu.

Ipak, uvježbanim očima ruskih vojnih planera, generala ili obavještajnih analitičara, ti dokumenti mogli bi omogućiti brojne informacije koje dotad nisu imali. Primjera radi, dokumenti napominju brzinu kojom Ukrajinci troše rakete za HIMARS, napredni američki sustav višecijevnih bacača raketa, kojima Ukrajinci iz velike udaljenosti mogu napasti mete poput skladišta streljiva, infrastrukture ili koncentracije vojnog osoblja.

Pentagon dosad nije javno objavio koliko brzo Ukrajinci troše streljivo za HIMARS-e, ali u dokumentima koji su procurili se to eksplicite navodi. Analitičari su jutros rekli da je teško procijeniti utjecaj curenja dokumenata na razvoj situacije na bojišnici, kako sada tako i u narednim mjesecima.

Rusi u nedavnoj ofenzivi nisu uspjeli ostvariti značajne napretke na istoku Ukrajine, a zapadni analitičari propitkuju je li ruska vojska, nakon ogromnih gubitaka, sposobna pokrenuti još jednu ofenzivu ili pružiti značajniji otpor planiranoj ukrajinskoj protuofenzivi.

'Treba biti vrlo oprezan sa svime što objavljuju ruski izvori'

Nejasno je kako su dokumenti završili na društvenim mrežama. No ono što se zna je da su ih počeli dijeliti prokremaljski kanali, navode vojni analitičari, koji upozoravaju kako su dokumenti koje su objavili ruski izvori možda selektivno modificirani kako bi prezentirali dezinformaciju iza koje stoji Kremlj.

"Neovisno o tome jesu li dokumenti autentični ili ne, treba biti vrlo oprezan sa svime što objavljuju ruski izvori", rekao je za New York Times Michael Kofman, direktor katedre za ruske studije pri CNA-u, istraživačkom institutu u Arlingtonu.

Primjera radi, u jednom od dokumenata navodi se da je u Ukrajini ubijeno između 16.000 i 17.500 ruskih vojnika, dok su Ukrajinci pretrpjeli oko 71.500 vojnih žrtava. I Pentagon i drugi analitičari procjenjuju da su ruski gubici znatno veći - oko 200.000 ubijenih i ranjenih, dok se ukrajinski gubici procjenjuju na oko 100.000 ubijenih i ranjenih.

Neovisno o tome, analitičari navode kako se dijelovi dokumenata čine autentičnima te bi Rusima mogli dati važne informacije poput vremenskog okvira za isporuku oružja, važnih podataka o ukrajinskim snagama koje se pripremaju za protuofenzivu i slične vojne detalje.

Jedan dokument s oznakom "strogo povjerljivo" donosi informaciju o "statusu konflikta na 1. ožujka". Tog dana su ukrajinski dužnosnici bili u američkoj vojnoj bazi u njemačkom Weisbadenu, gdje su sudjelovali u vježbi vojnih igara. Dan kasnije su zapovjednik Združenog stožera američke vojske Mark Milley i general Christopher Cavolli, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Europi, također posjetili tu bazu.

To je veliki uspjeh za Moskvu

Drugi dokument uključuje stupce koji navode postrojbe ukrajinskih snaga, opremu i obuku, s rasporedima za razdoblje od siječnja do travnja. Dokument sadrži sažetak o okupljanju 12 borbenih brigada, a njih devet navodno obučavaju i opskrbljuju Sjedinjene Države i drugi saveznici iz NATO-a. Od tih devet brigada, prema dokumentima, šest će biti spremno do 31. ožujka, a ostale do 30. travnja. Ukrajinska brigada ima oko 4000 do 5000 vojnika, kažu analitičari.

U dokumentu se navodi da će vrijeme isporuke opreme utjecati na obuku i spremnost kako bi se ispunio vremenski rok. Ukupna oprema potrebna za devet brigada, navodi se u dokumentu, bila je više od 250 tenkova i više od 350 mehaniziranih vozila.

To što bi dokumenti mogli biti objavljeni na široko dostupnim kanalima društvenih medija i vjerojatno doći u ruke ruskih dužnosnika, veliki je uspjeh za Moskvu u vrijeme kada se činilo da Rusija zaostaje za Sjedinjenim Državama u prikupljanju obavještajnih podataka u Ukrajini.

Curenje je prvo značajno rusko obavještajno otkriće koje je objavljeno od početka rata. Tijekom rata, Sjedinjene Države su Ukrajini dostavljale informacije o zapovjednim mjestima, skladištima streljiva i drugim ključnim čvorištima u ruskim vojnim linijama.

Takva obavještajna informacija u stvarnom vremenu omogućila je Ukrajincima da gađaju ruske snage, ubijaju generale i prisile da se zalihe streljiva premjeste dalje od ruskih linija bojišnice, iako američki dužnosnici kažu da je Ukrajina odigrala odlučujuću ulogu u planiranju i izvršenju tih napada.

Razmjena obavještajnih podataka između Ukrajine i Sjedinjenih Država znatno oslabila

Ali na početku rata ukrajinski dužnosnici oklijevali su podijeliti svoje borbene planove sa Sjedinjenim Državama, iz straha od curenja informacija, rekli su američki i europski dužnosnici. Još prošlog ljeta američki obavještajni dužnosnici rekli su da često bolje razumiju ruske vojne planove nego ukrajinske.

Zabrinuti da bi dijeljenje njihovih operativnih planova također moglo istaknuti slabosti i obeshrabriti nastavak američke podrške, Ukrajinci su ih pomno čuvali čak i dok su američki obavještajci prikupljali precizne pojedinosti o tome što Kremlj naređuje, a ruski zapovjednici planiraju.

Razmjena obavještajnih podataka između Ukrajine i Sjedinjenih Država znatno je olabavila prošle jeseni, a dvije zemlje blisko surađuju na opcijama za ukrajinsku ofenzivu.

No curenje obavještajnih podataka ove vrste, objavljeno na društvenim mrežama i dostupno diljem svijeta, sigurno će naštetiti razmjeni obavještajnih podataka između Ukrajine i Sjedinjenih Država.

