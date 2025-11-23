Obavijesti

News

Komentari 0
Reuters objavio

Procurio europski mirovni plan: Ukrajini NATO zaštita, ali bez vojnog vraćanja teritorija!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Procurio europski mirovni plan: Ukrajini NATO zaštita, ali bez vojnog vraćanja teritorija!
Foto: Valentyn Ogirenko

Mirovni plan za Ukrajinu uključuje NATO jamstva i ograničenje vojske. Obeštećenje iz ruske imovine na čekanju, a pregovori u Ženevi ključni su za kraj rata...

Europski mirovni protuprijedlog predviđa američka sigurnosna jamstva poput onih koji proizlaze iz članka 5. ugovora o NATO-u, a koji napad na jednu članica smatra napadom na sve, prenijela je u nedjelju agencija Reuters koja je imala uvid u tekst. U europskom protuprijedlogu se navodi i da je NATO suglasan da trajno ne drži svoje snage u Ukrajini u mirnodopskom razdoblju.

U vrijeme mira ukrajinska vojska bila bi ograničena na najviše 800.000 pripadnika. Američki plan postavio je gornju granicu na 600.000 vojnika.

Europa traži i da Ukrajina bude financijski obeštećena uključujući i putem ruske imovine koja će ostati zamrznuta sve dok Rusija ne nadoknadi štetu Ukrajini.

SASTANAK U ŽENEVI Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu
Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu

Europski prijedlog sadrži i odredbu da Ukrajina neće svoje "okupirane suverene, teritorije" vraćati vojno, nego će voditi pregovore o razmjeni teritorija, a polazište će biti linije kontakta.

Europskim prijedlogom predviđa se održavanje izbora u Ukrajini što je moguće prije nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

Reutersov izvor upoznat s tijekom pregovora rekao je da su glavni razgovori između američkog i ukrajinskog izaslanstva u Ženevi o nacrtu plana koji je predstavio Washington za okončanje rata u Ukrajini sada u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka
'DALEKO SMO OD RJEŠENJA'

Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka

Njemački kancelar Friedrich Merz sumnja da će do roka koji je postavio Donald Trump doći do rješenja prihvatljivog Ukrajini na temelju Trumpova plana od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini
Šefica EK-a protiv mijenjanja ukrajinskih granica silom i reduciranja oružanih snaga
SASTANAK U ŽENEVI

Šefica EK-a protiv mijenjanja ukrajinskih granica silom i reduciranja oružanih snaga

Ukrajinske granice ne mogu se mijenjati silom, njezina vojska ne može se smanjiti i ostaviti je ranjivom na napad, a EU mora imati središnju ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu, izjavila je Ursula von der Leyen.
Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu
'ŽELIMO TRAJNI I PRAVEDNI MIR'

Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025