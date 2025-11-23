Obavijesti

News

Komentari 0
SASTANAK U ŽENEVI

Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu
Foto: Jonathan Ernst

Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovarat će u nedjelju u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i državni tajnik Marco Rubio trebali su stići u nedjelju na razgovore o okončanju ruske invazije, koja sada traje četvrtu godinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' 01:22
'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' | Video: 24sata/Reuters

U petak je američki predsjednik Donald Trump rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 točaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dijela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u.

- Nadamo se da ćemo razraditi posljednje detalje... kako bismo sastavili sporazum koji je povoljan za njih (Ukrajinu) - rekao je američki dužnosnik.

No dodao je da se ništa konačno neće dogovoriti "dok se dvojica predsjednika ne sastanu", misleći na Trumpa i Zelenskog.

Uz ukrajinsko izaslanstvo, raspravama će se pridružiti savjetnici za nacionalnu sigurnost iz takozvanog E3 saveza Francuske, Velike Britanije i Njemačke, uz Europsku uniju. Italija će također poslati dužnosnika, rekli su diplomatski izvori.

NIJE KONAČNA PONUDA... Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD
Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD

Europski i drugi zapadni čelnici rekli su u subotu da je američki mirovni plan, koji podržava ključne ruske zahtjeve, osnova za pregovore o okončanju rata, ali da mu je potreban "dodatni rad", jer traže bolji dogovor za Kijev prije roka u četvrtak.

Izvor iz njemačke vlade rekao je da je Ukrajini i američkoj administraciji poslan europski nacrt mirovnog plana, koji se temelji na američkom prijedlogu.

PREDOMISLIO SE? Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'
Trump: 'Moj mirovni plan za Ukrajinu ipak nije konačan!'

Prije pregovora, predsjednik  Zelenski upozorio je da zbog plana Ukrajina riskira gubitak dostojanstva i slobode ili gubitak podrške Washingtona.

NISU ZADOVOLJNI Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!
Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!

Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješavanje sukoba, ali Moskva bi se mogla usprotiviti nekim prijedlozima u shemi, koji zahtijevaju od njezinih snaga da se povuku iz nekih područja koja su zauzele.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve
IZBIO POŽAR

Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve

Ukrajina je u nedjelju dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov
Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD
NIJE KONAČNA PONUDA...

Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u subotu da je prijedlog od 28 točaka za mir u Ukrajini koji se pojavio ovog tjedna sastavio Washington, unatoč onome što je rekla nekolicina senatora
Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!
NISU ZADOVOLJNI

Zapadni čelnici na G20: Američki plan za Ukrajinu zahtijeva dodatni rad!

Naglašavaju da elementi plana koji se tiču ​​EU-a i NATO-a "zahtijevaju suglasnost članica EU-a i NATO-a" te da namjeravaju "nastaviti blisku koordinaciju s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama u nadolazećim danima"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025