Procurio plan Tonyja Blaira za Gazu. Evo tko će upravljati Gazom i što će dobiti Palestinci

Nedavno procurjeli dokument od 21 stranice otkriva detaljan plan za uspostavu međunarodne prijelazne vlasti koja bi upravljala Pojasom Gaze nakon rata, pod vodstvom bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira. Plan, koji je formulirao tim povezan s Blairovim uredom i američko-izraelskim krugovima bliskim Trumpovoj administraciji, predlaže međunarodni upravni okvir koji bi djelovao u Gazi tri do pet godina, sve dok vlast ne bude prenesena na "reformiranu" palestinsku vlast, piše Israel Hayom.

Foto: RAMADAN ABED

Dokument pod nazivom „Međunarodna prijelazna vlast Gaze“ (GITA) detaljno opisuje predloženu strukturu upravljanja, identificira ključne osobe koje bi trebale zauzeti visoke pozicije te iznosi prateći ekonomski i sigurnosni plan. U središtu plana je uspostava međunarodnog upravnog odbora koji bi se sastojao od 7 do 10 članova, uključujući poslovne ljude, diplomate i ekonomske stručnjake. Tony Blair bio bi na čelu odbora kao glavni koordinator ili izvršni predsjednik, a odbor bi bio odgovoran za donošenje svih ključnih odluka vezanih uz politiku, sigurnost i gospodarstvo u Pojasu Gaze.

Trust apolitičnih mozgova

Privremeni glavni ured vlasti očekuje se u al-Arishu u Egiptu ili u Dohi u Kataru. Blair, 72-godišnjak koji je ranije od 2007. do 2015. godine bio izaslanik Kvarteta za Bliski istok, posljednjih je mjeseci postao aktivan kao utjecajni sudionik iza kulisa. Sastajao se s arapskim vođama, sudjelovao na važnom sastanku u Bijeloj kući o budućnosti Gaze, te je prošlog kolovoza razgovarao s predsjednikom Trumpom i njegovim višim savjetnicima, uključujući Jareda Kushnera, o mogućnostima obnove Gaze.

Dokument navodi imena visokih dužnosnika koji su predviđeni za ključne pozicije u vlasti. Uz Blaira, Sigrid Kaag iz Nizozemske (bivša nizozemska zamjenica premijera) služila bi kao zamjenica predsjednika za humanitarna pitanja, Marc Rowan iz SAD-a kao predsjednik fonda za obnovu, Naguib Sawiris iz Egipta odgovoran za regionalna ulaganja, te Aryeh Lightstone, s dvostrukim izraelsko-američkim državljanstvom, kao predstavnik Abrahamovih sporazuma.

Također, plan spominje palestinskog predstavnika čije ime nije otkriveno "iz simboličkih razloga", ali naglašava da on ne bi imao stvarne izvršne ovlasti. Ova struktura odražava pristup u kojem je stvarno upravljanje u rukama međunarodnih čimbenika, dok palestinsko predstavljanje ostaje uglavnom simbolično.

Foto: Ramadan Abed

Ispod međunarodnog upravnog odbora djelovala bi grupa „neutralnih“ palestinskih menadžera, odabranih među profesionalnim i nepartijskim osobama. Oni bi bili odgovorni za upravljanje javnim sektorima – zdravljem, obrazovanjem, općinama i dodatnim uslugama – ali bi radili pod izravnim nadzorom međunarodnog odbora i podložni stalnim revizijama od strane međunarodnog odbora. Istovremeno, uspostavio bi se lokalni savjetodavni odbor sastavljen od palestinskih predstavnika iz Gaze i Zapadne obale, ali njegova bi uloga bila samo savjetodavna, bez stvarne izvršne vlasti.

Investitori uzimaju profit

Ekonomski dio plana temelji se na uspostavi međunarodnog fonda nazvanog „Fond za obnovu i ulaganja u Gazu“, kojim bi upravljali poslovni ljudi navedeni u dokumentu. Očekuje se da će fond biti financiran donacijama zemalja Zaljeva, prvenstveno Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, zapadnim ulaganjima i međunarodno zajamčenim kreditima. Operativni model bio bi orijentiran na profit – tvrtke bi ulagale u projekte obnove i infrastrukture te sudjelovale u ostvarenom profitu.

Sigurnosna dimenzija

Plan predviđa uspostavu multinacionalne sigurnosne snage pod okriljem UN-a ili koalicije predvođene SAD-om, uz apsolutnu zabranu bilo koje palestinske naoružane skupine u Gazi tijekom prijelaznog razdoblja. Palestinske sigurnosne snage bile bi reorganizirane pod međunarodnim nadzorom, a prijelazna vlast imala bi punu moć imenovati suce, ministre i šefove sigurnosnih tijela. Dokument naglašava da bi vlast imala sve ovlasti – izvršne, zakonodavne i sudske – te da nijedno palestinsko tijelo ne bi moglo poništiti njezine odluke, piše Israel Hayom.

Foto: Dawoud Abu Alkas

Vremenski okvir

Predloženi raspored uključuje tromjesečnu fazu priprema, tijekom koje bi vlast bila uspostavljena i članovi imenovani, zatim početnu fazu raspoređivanja od šest mjeseci, tijekom koje bi započelo stvarno upravljanje. Faza obnove, koja se očekuje da će trajati dvije do tri godine, usredotočit će se na opsežne infrastrukturne projekte. Nakon otprilike pet godina planiran je postupni prijenos upravljanja na „reformiranu“ palestinsku vlast – pojam čije točno značenje još nije jasno.