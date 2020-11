Svima je već dosta! Liječnici žele đake kod kuće, online nastava zapinje, nastavnici traže zaštitu

Ministarstvo je odluke o samoizolaciji i proglašavanju online nastave spustilo na lokalne stožere i škole, no situacija je terenu je kaotična. Nezadovoljni su svi, a roditelji upozoravaju: Online nastava je loša

<p><strong>Nepostojanje jasnih pravila</strong> i konkretnih smjernica za pojavu zaraze koronavirusa u školama, dovelo je do toga da od škole do škole postupa se drugačije, a tu je i niz nejasnih rješenja u kojima se mnogi ravnatelji dobro ne snalaze. I dok epidemiolozi šalju čitave razrede u izolaciju zbog zaraženog učenika, istovremeno braća i sestre takvog djeteta znaju u istim školama nastaviti pohađati nastavu u učionicama. Također, i <strong>nastavnici koji su predavali zaraženima</strong> koronom i dalje izvode nastavu drugoj djeci u školi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Epidemiološka situacija u školama</strong></p><p><strong>Sindikat hrvatskih učitelja</strong> je, uviđajući nejednaka postupanja odgojno-obrazovnih ustanova, a vezano uz održavanje nastave u vrijeme pandemije, pokrenuo prvu online akciju <strong>"Zajedno do boljih uvjeta rada"</strong>, kojoj je cilj prikupiti i analizirati podatke s terena, kako bi Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavili još jednom probleme i ponudili moguća rješenja.</p><h2>Kaos na terenu, konkretnih rješenja nema</h2><p>- Upute MZO-a, a koje su predstavljene školama prije početka školske godine, ne nude konkretna rješenja za zahtjevne situacije u kojima se nalaze učenici i zaposlenici odgojno-obrazovnih ustanova, a što je, prema informacijama s terena, nužno. Zabrinuti smo zbog izostanka rješenja za rad vulnerabilnih skupina zaposlenika, <strong>različitog postupanja škola</strong> prema zaposlenicima koji rade u dvije ili više škola (npr. u jednoj školi koji je u samoizolaciji radi od kuće, a u drugoj školi ravnatelj ne želi omogućiti takav rad), nemogućnosti provođenja potrebnih higijenskih mjera u pojedinim školama, zaduživanja učitelja radom koji ne proizlazi iz važećih propisa - upozorila je <strong>Ana Hinić</strong>, voditeljica splitskog ureda Sindikata hrvatskih učitelja.</p><p>Dodaje, kako je aktualna situacija iznijela na površinu i mnoštvo problema na koje sustavno upozoravaju, kao što je kronični nedostatak stručnih suradnika u školama neophodnih za cjelovitost odgojno-obrazovnog procesa. Zbog svega toga su na gubitku učenici koji su već u velikom zaostatku s gradivom i opterećeni lanjskim iskustvom. </p><h2>Jedno dijete u samoizolaciji, drugo u školi</h2><p><strong>Kako koronavirus mnogi tumače</strong> po vlastitom nahođenju, prošli tjedan u Makarskoj je bio slučaj da su roditelji dijete pozitivno na virus poslali u školu. Na to je upozorio načelnik tamošnje Stožera civilne zaštite <strong>Dražen Nemčić</strong>, a radilo se o učeniku Srednje škole fra Andrije Kačića koji je bio u samoizolaciji s lakšim simptomima.</p><p>- Moje je mlađe dijete, učenik 4. razreda, bilo u izolaciji dva tjedna jer je dvoje učenika iz razreda bilo pozitivno, dok je drugo dijete, dakle, "kontakt od kontakta" normalno išlo u škola, a suprug i ja smo nastavili ići na svoja radna mjesta. To je valjda "novo normalno"! Učiteljica je roditeljima koje rade izašla u susret te u organizirala nastavu on-line u poslijepodnevnim satima, jer ne mogu djeca baš sama u tom uzrastu priključiti se on line na nastavu - rekla nam je majka dvoje osmoškolaca iz Splita.</p><p>Roditelji su sve nezadovoljniji, te upozoravaju kako <strong>online škola nije ni najmanje</strong> unaprijeđena od proljeća. Tad su svi naglavce uletjeli u praktički nepoznatu situaciju, no do danas se baš ništa nije popravilo nabolje. CARNET ne može ispuniti tehnološke zahtjeve da se nastava na daljinu provodi u realnom vremenu, uz video javljanja nastavnika u virtualnim učionicama. Stoga se opet sve svodi na dovitljivost i volju nastavnika, te ravnatelja, a <strong>učenici i dalje dobivaju zadaće</strong> u bilo koje doba dana, nastava se svodi na poruke na Viberu i WhatsAppu, te na Školu na Trećem. </p><h2>Broj zaraženih je i dalje ispod 1%</h2><p><strong>Ministar Radovan Fuchs</strong> prepustio je školama da se organiziraju prema "svojim potrebama i mogućnostima". On i dalje inzistira na tome da škole ostanu što dulje otvorene, što je posebno važno za mlađu djecu. Ona ne mogu samostalno raditi, što znači da bi roditelji bili ponovno prisiljeni preuzeti mentorski posao, a u današnjoj krizi malo tko će to moći pokriti. Osim toga, kako upozoravaju i učitelji, <strong>ostali su im ogromni zaostaci</strong>, te online nastava ne utječe samo na osnovna znanja, već i na socijalne vještine djece.</p><p>Poziv za prebacivanje učenika viših razreda <strong>osnovnih škola i srednjoškolaca </strong>objavili su ovaj tjedan liječnici, iako brojke ne govore o značajnom širenju zaraze u školama. Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja od petka, na koronavirus pozitivno je 1328 učenika, što je 0,28 posto svih učenika, navodi portal <a href="https://www.srednja.hr/zbornica/hrvatskoj-samoizolacija-odredena-8-991-ucenika-ministarstvo-otkrilo-koliko-zarazenih/">srednja.hr</a>. U samoizolaciji je 8991 učenik, te 671 zaposleni u školama. <strong>Među prosvjetnim djelatnicima</strong> pozitivno je njih 614.</p><p>Što se tiče modela nastave, redovnu nastavu za sve provodi 986 škola, što je 72,5%. Zaraza se širi i u školama, ali porast je malen u odnosu na opće stanje. Mješoviti model nastave provode 82 škole <strong>(tri dana u školi, dva kod kuće)</strong>, u potpunoj online nastavi trenutno su 34 škole, a miješane modele primjenjuje 258 škola. </p><p><strong>U Gradu Zagrebu</strong> prošli je tjedan u samoizolaciji bilo oko 3000 učenika i prosvjetnih djelatnika, te nešto manje od 700 zaraženih. U vrtićima je bilo oko 220 zaražene djece i djelatnike, te oko 900 u samoizolaciji. </p><p><strong>Apel epidemiologa Bernarda Kaića</strong> i drugih liječnika, da se online nastava proglasi kompletno ili barem djelomično za starije učenike, kako bi se barem donekle suzbila epidemija, s medicinske strane je vjerojatno opravdan, no činjenica je da je školski sustav, što se tiče online nastave, uglavnom ostao na proljetnoj razini, a to je loša vijest.</p>