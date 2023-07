Prodaja viškova plina po niskim cijenama kriminalni je nemar...

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je ocijenio da je prodaja viška plina po iznimno niskim cijenama kriminalni nemar zbog kojeg bi netko trebao politički odgovarati, a PPD koji je kupio 63 posto toga plina opisao je kao sporednog igrača koji je tu uzeo koliko je mogao.

U izjavi novinarima u Bjelovaru nakon svečanog ispraćaja 12. hrvatskog kontingenta u sklopu ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj, Milanovića su novinari pitali hoće li, kao ovlašteni predlagatelj, predložiti sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora o prodaji viška plina te o štrajku u pravosuđu, što od njega traži oporba.

Predsjednik je rekao da mu se oporba formalno nije obratila sa zahtjevom te dodao da će "vidjeti" što će učiniti, budući da bi to bio presedan i korištenje ustavne ovlasti koju do sada nitko nije koristio.

"Vjerojatno postoji i razlog za to. Jer se onda otvoreno stavljaš na nečiju stranu. A ako samoinicijativno sazivaš, recimo meni sad padne na pamet neka prekrasna ideja - i onda ne dođe nitko od zastupnika… Onda opet ispada potpuni promašaj", rekao je.

Osvrnuo se pritom, ne navodeći o kome je riječ, na izjavu Mostova saborskog zastupnika Nikole Grmoje, rekavši kako je nekorektna. "Netko tko mi govori da sam suučesnik je nekorektan. Pa nisam ja HDZ doveo na vlast. On ga je doveo, bijegom s pregovora 2015., dolaskom premijera koji ne zna hrvatski", istaknuo je.

Prodaju viška plina po niskim cijenama opisao je kao "marčapiju" te ustvrdio da je učinjena šteta. "To je kriminalni nemar. Netko bi za to trebao politički odgovarati", ocijenio je, a na pitanje novinara tko, odgovorio - "tko god je znao, a nije ništa poduzeo". "To se zove zapovjedna odgovornost", dodao je.

To je primjer tipičnog kriminalnog nemara, koji ne mora nužno biti kazneno djelo, ali zaudara na to, rekao je među inim. Država je oštećena za iznos koji je toliki da neki "od ovih momaka za njega ne ustaju iz fotelje, kralo se puno više i muškije", dodao je.

Novinari su ga pitali i kako u kontekstu kupnje viškova plina gleda na Pavla Vujnovca i PPD, a Milanović je ustvrdio da je "iskoristio priliku koja se pružila".

Na primjedbu novinara da je PPD kupio 63 posto toga plina, odgovorio je kako je to "sitan novac za njih" te da je Vujnovac "sporedan i nebitan", odnosno da su bitni ljudi iz "lanca kriminalnog nemara" koji nisu ništa poduzeli. "Sve ti je jasno, vidiš sve pred sobom, i ništa ne poduzimaš", ustvrdio je.

Komentirajući štrajk zaposlenih u pravosudnim tijelima koji je ušao u sedmi tjedan, te na primjedbu novinara kako premijer očito namjerava "slomiti" taj štrajk, predsjednik Republike ocijenio je kako je to "kapric i nije isključeno da će ih slomiti, ali samo prividno".

Jer, kako je rekao, štrajkaši nemaju kapacitet ostati u neplaćenom štrajku duže od 10 dana, jer sindikati nemaju toliki novac da to plate.

Kad sindikati iscrpe rezerve, ocijenio je, dogodit će se to da će se štrajkaši vratiti na posao, ali neće raditi, nego će zabušavati.

Posebno je pritom istaknuo da je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić molio sastanak i razgovor s premijerom Andrejom Plenkovićem. "Ovaj ga ne šiša za suhe šljive. Uopće mu se javio nije", naveo je Milanović.

Upozorio je da se država tako vodi već godinama te ustvrdio kako to nije dobro i dodao kako bi on, da mu se sada javi, primio nekog HDZ-ovog ministra.

Vjerujem da će biti postignut dogovor o čelniku VSOA-e

Novinari su ga na to pitali bi li primio i ministra obrane Marija Banožića, a Milanović je odgovorio kako je to "poseban slučaj s obzirom na povijest odnosa, na neriješene probleme, pokušaj puča, smjene načelnika Glavnog stožera, ne jednom".

"To je cijela anamneza i on može razgovarati s mojim suradnicima, koji su protokolarno njegov rang. Međutim, došli smo do toga da je premijer na kraju delegirao drugu osobu koja je očito za to u ovom trenutku po njegovoj prosudbi pogodnija, bolja, bolje postavljena", dodao je predsjednik države.

Naglasio je i da premijer Plenković i sudac Dobronić, za razliku od njega i Banožića, nemaju nikakvu povijest odnosa.

Potvrdio je i da traju dogovori o novom čelniku VSOA-e, kao i o drugim mjestima, posebno apostrofiravši mjesto stalnog predstavnika u NATO-u.

"Dogovori trenutno traju, nadam se da su u dobroj vjeri i da će dati rezultat, da barem u vojsci ta mjesta popunimo, da ljudi mogu raditi svoj posao, da mjesta ne budu prazna i da se ne kadrovira stranački, ni na silu, i da se s imenima ljudi ne ide u javnost prije nego su usuglašena", poručio je.