Prodaju svoja premiuim vina i pomažu djeci s poteškoćama, do kraja godine imaju natječaj

Kada bismo kroz vino mogli činiti dobra djela stalno, bilo bi to uvijek još koju kapljicu slađe, nit je vodilja vinarije Saints Hills koja proizvodi vina vrhunske klase u hrvatskom, ali i svjetskom rangu, a novac koji prikupe prodajom preusmjeravaju u humanitarne svrhe.

- Svo najbolje vino iz vinarije i sva zarada otpočetka idu u humanitarne svrhe no sada smo to formalizirali. Više je vina i ozbiljni su novci sad već u pitanju i mislimo da možemo pomoći na više strana. Ovo nam je 13. godina da djelujemo, ali prva godina da djelujemo kao Zaklada - pričaju nam u Zakladi Saints Hills čiji je član, ponosno ističu, i naš poznati pjevač Petar Grašo.

Foto: Privatni album

Ideja o pomaganju djeci s bilo kojom vrstom poteškoća i smetnji u razvoju, kao i njihovim roditeljima i obiteljima razvila se spontano.

- Uvijek imate oko sebe neke ljude koji imaju djecu s poteškoćama i želite pomoći. Tako smo mi imali to najbolje vino, čuvali ga u najboljim bačvama i to vam s vremenom dođe kao vaše dijete. Drugim riječima, shvatili smo da ne možemo staviti cijenu na to vino već je ono dobilo zadatak, a to je da prenosi dobro po svijetu. Neka naše vino ide u bolje svrhe - ističu. To vrhunsko vino naziva se 'Ernest Tolj Dingač'.

Foto: Privatni album

- Grožđe dolazi s padina Dingača, iz naših najviših blokova. Bere se u fazi najbolje zrelosti. Pritom se ručno probire grozd po grozd pa bobica po bobica, a nakon toga ide na odležavanje u nove fransucke hrastove bačve. Nakon dvije godine odležavanja to vino još bar godinu dana miruje u boci prije nego li ide na tržište - ističu. Iznimnu kvalitetu vina potvrđuje i 99 bodova na Wine Enthusiastu već drugu godinu zaredom.

Još nekoliko dana, odnosno do kraja ove godine, traje aktualni natječaj Zaklade u kojem pozivaju sve privatne osobe i institucije koje rade s djecom s određenim posebnim potrebama da im se jave. Dakle, bilo tko tko radi ili ima djecu s poteškoćama, može nam se javiti - naglašavaju, objašnjavajući kako to znači "svaka mama s potrebitim djetetom".

Foto: Privatni album

Sredstva će dodijeliti nakon Nove godine.

- Ovisno o broju prijavljenih raspodijelit ćemo sredstva, nadam se da ćemo moći svima pomoći. Pokušat ćemo zadovoljiti što više potreba možemo. Nadamo se da ćemo s godinama moći još više rasti, preći granice svog vina, udružiti se s prijateljima i partnerima. Ovo je samo jedan početak načina na koji više rastemo - ponosno ističu.

Mogući iznos ne žele predviđati, no smatraju da bi vinarija Saints Hills koja stoji iza same Zaklade, ove godine od prodaje vina mogla zaraditi do 100.000 eura. I to bez donacija.

- Nama je bitno da ovo dođe do što većeg broja ljudi, vinska publika je dosta uska publika, a mi želimo pomoći i van tih granica - zaključuju.