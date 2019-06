Prodavač iz Dubrovnika: Gazda me pohvalio što nisam naplatio

Plaža Copacabana, za one koji ne poznaju Dubrovnik, nije pored Straduna. Nije ni uza zidine, kao Banje ili Buža. Na skroz drugom je kraju “Kraljeva Pristana”, na Babinu Kuku. Međutim, jedna je od najpoznatijih, jedna od najdražih, kako strancima, tako i domaćima.

Pa ne čudi što su cijene prilagođene toj činjenici, kažu nam Dubrovčani. Ukratko, na plaži ne možete kupiti kavu, koktel ili sendvič i platiti kao u kvartovskom dućanu. Toga je bio svjestan i Ivan Radošević iz Petrinje koji s obitelji ljetuje u Dubrovniku.

Sladoled u kartonskoj kutiji

Kako je bio s dvoje male djece, a kći je zaželjela sladoled, nije bilo šanse šetati po žegi do najbliže trgovine (doista je, kako je Ivan napisao u svojoj Facebook objavi, udaljena najmanje 500 metara jer je cijeli dio izrazito turistički, od kampa i hotela do apartmanskih naselja) pa je curici dao 50 kuna i uputio je do plažnog objekta. Gdje ima sladoleda, u kartonskim “čašicama”.

No u tom trenutku na scenu stupa Stjepo Roko, 23-godišnji zaposlenik koncesionara na Copacabani, momak pošten do srži, trener u Judo klubu Dubrovnik. Djevojčici nije htio prodati sladoled za 38 kuna, nego se s njom vratio do oca kako bi provjerio je li doista spreman dati taj iznos. A Ivana, spremnog na sve, ta je gesta posebno šokirala i pozitivno oduševila. Ostavio mu je 12 kuna “manče” i iskustvo podijelio na društvenim mrežama, stvorivši od Stjepe ne samo viralnu zvijezdu.

- Moram priznati da je mene, ali i kolege koji tu rade, pomalo začudila reakcija, komentari... Pa nama je to uobičajeno! Ni prvi ni zadnji put. Ako netko traži pomoć ili nešto trebaš objasniti, pogotovo dijete, što god da radiš, baciš tu tacnu! Nije tu stvar cijena, pa tako ni sladoleda. Zarada će doći, danas-sutra, ako od toga živiš i taj profit te hrani, kad pošteno pristupaš, ne možeš propasti - između ostalog nam kaže susretljivi, vižljasti Stjepo.

Ipak mu je drago zbog svega. I majka ga je pohvalila, a on joj je skromno odgovorio: “Zašto se čudiš kad si me tako odgojila”. Ne osvrće se na komentare tipa: “Mogao je platiti djevojčici sladoled”. Mogao je, kaže, i ako curica bude opet dolazila, imat će sladoled na njegov račun. To je najmanji problem i najmanje bitno u ovom cijelom “slučaju”.

Sretan jer je pomogao

Stjepu smo pitali kako je reagirao gazda. Je li bio ljutit, možda prijetio otkazom? Ipak, na neki način, upozoravati goste na visoku cijenu, nije baš u interesu vlasnika.

- Ma kakvi! Među prvima me nazvao i čestitao. Pa i on je čovjek, pohvalio me, tvrtki je u interesu pošten odnos sa svim ljudima koji dolaze na plažu - nije bilo dvojbe u odgovoru mladog konobara o reakciji vlasnika, suprotno nekim “zlogukim” prorocima i komentatorima na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ivan Radošević iz Petrinje, koji s obitelji ljetuje u Dubrovniku, u četvrtak je na Facebooku podijelio dirljivu priču koja se brzo proširila društvenim mrežama.

Dobio pohvalu na Facebooku

- Čekao sam cijeli dan na ovu objavu. Dakle, sam s dvoje djece na plaži, od kojih je jedno manje, a jedno veće. Prošlo je vrijeme ručka te za mlađu djecu slijedi odmor. Sin je zaspao u debeloj hladovini, a kći je ostala budna. Razumijem da joj je bilo dosadno i rekla je kako bi sladoled. Razmišljam što ću, ne mogu sina samog ostaviti da idemo 500 metara u brdo do najbliže normalne trgovine s normalnim cijenama, a toliko je ljudi oko mene, strah za njega bi me pojeo. Upoznat sam s cijenama na našoj najboljoj plaži na svijetu te joj dajem nevoljko 50 kuna i pokazujem gdje može kupiti sladoled. Dijete pođe, a ja gledam, nešto se raspravlja s čovjekom koji tamo radi i kasnije vidim on izlazi, hvata moju kćer za ruku i idu prema meni. Rekoh, sigurno misli kako se izgubila ili nema dosta novca, tko zna što je... Krenem prema njima, sretnemo se i kažem: ‘Dobar dan, u čemu je problem?’, a čovjek će: ‘Za koji dan ovdje otvaraju slastičarnicu, došla je i ne znam, ali ne mogu joj prodati sladoled koji je tako mali za 38 kuna, koliko košta. Evo, mislio sam kako ne znate, krenuo sam k vama, jer me srce boli dijete tako oderati, a da nema dozvolu roditelja. Puno je to za sladoled’. Rekao sam mu da znam koje su cijene, nisam Rockefeller, ali obećao sam joj - napisao je otac na Facebooku.

Tata oduševljen gestom

Zahvalio se Stjepi i dodao kako nešto takvo u Dubrovniku nije doživio ni od jednog prodavača.

- Zahvalan sam na ljudskosti! On je poseban i sretan sam što takvi ljudi na svijetu još postoje. Za ostatak od 12 kuna rekao sam mu da popije kavu u moje ime jer takvih je malo na svijetu ostalo. Ti se nećeš obogatiti, a niti ja osiromašiti - objavio je na Facebook profilu tata koji je ostao oduševljen gestom djelatnika s Copacabane.

