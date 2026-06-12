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Prodavač lutrije u Španjolskoj prevario dobitnika jackpota

Piše HINA,
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Prodavač lutrije u Španjolskoj prevario dobitnika jackpota
Foto: Jon Nazca

Sud ga osudio na tri i pol godine zatvora jer je sakrio dobitak i pokušao sam uzeti novac, a nasljednici pravog vlasnika ipak su dobili puni iznos.

Prodavač lutrijskih srećaka osuđen je u Španjolskoj na tri i pol godine zatvora zbog varanja dobitnika jackpota od 4,7 milijuna eura za dobitak iz 2012. godine, pokazali su sudski dokumenti. Sud u sjeverozapadnome gradu La Coruñi objavio je kako je prodavač shvatio da kupac ima znatan dobitak pošto ga je zamolio da provjeri brojeve, ali je namjerno prevario vlasnika listića rekavši mu da se nijedan od njih nije pojavio. Prodavač je potom pokušao unovčiti nagradu tvrdeći da je dobitni listić slučajno pronašao u svojoj trgovini. No lokalna uprava lutrije odlučila je odustati od isplate nagrade te je zadržala listić pod nadzorom istodobno nastojeći saznati tko je njegov stvarni vlasnik.

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Unatoč tomu prodavač lutrije više je puta pokušao preuzeti novčani dobitak tijekom osam godina, pokazali su sudski dokumenti.

Stvarni vlasnik dobitnog listića umro je 2014. godine, ali je sud naložio da se puni iznos dobitka isplati nasljednicima žrtve.

Prodavač je proglašen krivim za tešku prijevaru.

Presuda nije konačna i podložna je žalbi španjolskome Vrhovnom sudu.

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