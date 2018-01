Boso prodavačicu mora vratiti na posao i isplatiti joj 17 plaća

Prema presudi Općinskog suda u Vukovaru, vinkovačka tvrtka Boso je iz dala Ivanki Dujmić nedopušten otkaz ugovora o radu.

Podsjećamo, riječ je o prodavačici koja je nakon otkaza javno progovorila u kakvim je uvjetima radila, torturi i mobbingu koji je doživljavala na poslu. Zbog svega ima ozbiljne zdravstvene posljedice zbog čega prima terapiju, iako je od slučaja prošlo godinu i pol dana. No, nakon ove presude je njezin poslodavac obvezan vratiti ju na posao te joj isplatiti 17 plaća.

– Zadovoljni smo presudom i činjenicom da je do pravomoćne presude trebalo godinu i pol dana. Očekujemo i da će supruzi biti isplaćene i zaostale plaće kao i doprinosi državi za sve ovo vrijeme otkako ne radi. Ako ne bude tako, pokrenut ćemo novi sudski postupak – rekao je Ivankin suprug Željko Dujmić za Večernji list. Objasnio je i kako tvrtka mora unutar osam dana vratiti Ivanku na posao.

Iako je prodavaonica u kojoj je ona radila zatvorena, njezin muž objašnjava da ovaj trgovački lanac ima niz prodavaonica po gradu gdje bi ju mogli zaposliti.

– Po zakonu on joj radno mjesto može pronaći do maksimalno 50 kilometara udaljenosti, što nas ne bi iznenadilo. Kako god, supruga će početi raditi gdje god to bude. Svjesni smo situacije te smo spremni i za razne podvale iako sve ovo može proći mirno i bez većih problema za ikoga – ističe Dujmić.

Supružnici su trenutno i u iščekivanju pokretanja postupka prema optužnici DORH-a, a na sudu je i postupak za neisplaćene prekovremene sate. Naime, Ivanka Dujmić je u proteklih pet godina imala oko 2200 prekovremenih sati.