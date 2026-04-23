KRIVOTVORIO DOKUMENTE

Prodavao tuđe kuće kao svoje: Prevarant iz Opatije 'zaradio' pola milijuna eura, uhićen je

Piše HINA,
Krivotvorio dokumente, ulazio u prazne nekretnine i prodavao ih bez znanja vlasnika – šteta veća od 1,5 milijuna eura

Policija je za više kaznenih djela prijavila 35-godišnjaka, koji je krivotvorenim dokumentima i bez znanja vlasnika prodao dvije kuće i stan u Opatiji te je više osoba i tvrtki oštetio za preko milijun i pol eura, a sebi pribavio protupravnu korist od 485 tisuća eura. Iz Policijske uprave primorsko-goranske su izvijestili kako policija 35-godišnjeg hrvatskog državljanina sumnjiči da je tijekom svibnja prošle godine provalio u obiteljsku kuću u Opatiji, u vlasništvu francuskog državljanina s boravištem u Italiji, iz koje je otuđio razni namještaj i osobno vozilo iz garaže, vrijedne  najmanje 75.000 eura.

Izradio je i specijalnu punomoć, bez znanja vlasnika, kojom je „ovlašten“ za raspolaganje tom kućom. Dokument je u lipnju ovjerio u javnobilježničkom uredu u Zagrebu, čime je službenu osobu doveo u zabludu jer je pri ovjeravanju bio prisutn i muškarac koji se krivotvorenim dokumentima predstavio kao vlasnik kuće.

Prikazujući lažnu specijalnu punomoć u zabludu je doveo i vlasnika riječke tvrtke i naveo ga da kuću kupi za 150.000 eura.

Zaključen je ugovor o kupoprodaji, kao i tabularna izjava na kojima se osumnjičenik potpisao kao prodavatelj.

Potom je zajedno s kupcem u riječkom javnobilježničkom uredu ovjerio dokumente i još jednu službenu osobu doveo u zabludu, a ona je sudu na uknjižbu proslijedila ovjerene dokumente. Temeljem tih dokumenata tvrtka iz Rijeke protupravno je postala vlasnik kuće u Opatiji.

Na isti način je u listopadu lani oštetio i rusku državljanku u čiji je stan u Opatiji ušao dok je bila odsutna i bez dozvole.

Zamijenio je bravu, a dokumentaciju o vlasništvu i kupoprodaji nekretnine krivotvorio, kao i ovjeru javnog bilježnika te je doveo u zabludu zagrebačkog odvjetnika, koji je dokumente poslao sudu na upis vlasništva.

Stan je lažnim prikazivanjem činjenica prodao slovenskom državljaninu za nerealnu cijenu od 110.000 eura čime je materijalno oštetio rusku vlasnicu za 600.000 eura te slovenskog kupca, čiji je novac bespravno zadržao. 

Osumnjičeni je lani oštetio i talijansku državljanku od koje je, na također prijevaran način, oduzeo kuću u Opatiji u vrijednosti najmanje 700.000 eura te je prodao trećoj osobi za 400.000 eura. Krivotvorenom dokumentacijom je doveo u zabludu kupca nekretnine, još jednog javnog bilježnika i nadležni sud.
 
Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora, teške krađe provaljivanjem, prijevare u gospodarskom poslovanju, dvije prijevare,  šest kaznenih djela ovjeravanja neistinitog sadržaja te 13 krivotvorenja isprava, 35-godišnjak je uz kaznenu prijavu državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku, naveli su iz policije. 

