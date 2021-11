Mjera je financijski neodrživa za proračun. Nije postigla cilj, da se rodi više djece, isključila je žene s tržišta rada, a loše je što djeca ne idu u vrtić.

Ta četiri razloga navela je zamjenica zagrebačkoga gradonačelnika Danijela Dolenec kao objašnjenje zašto ukidaju mjeru roditelj odgojitelj. Ona je to nazvala izmjenama odluke, ali potpuno je jasno da mjera koju su koristile višečlane obitelji prestaje postojati. Za dio roditelja još će vrijediti, ali će dobivati sedam puta manje novca nego danas. Kontroverzna mjera Milana Bandića tako odlazi u povijest.

Naknada od 7000 kuna

Najveći je to rez uprave Tomislava Tomaševića otkad je u lipnju zasjeo u fotelju zagrebačkoga gradonačelnika. Samo sljedeće godine na tome će uštedjeti 320 milijuna, a u 2023. godini i više od pola milijarde kuna. Roditelji s troje ili više djece do 15. godine najmlađeg djeteta imali su pravo primati mjesečnu naknadu koja je ove godine dosegnula više od 7000 kuna bruto ili 4600 kuna neto.

U ovom trenutku tu mjeru koristi 5808 roditelja s 19.536 djece, a za njih je trebalo izdvojiti ove godine oko 528 milijuna kuna iz proračuna. Dolenec je objasnila kako je, otkad je mjera stupila na snagu, prije pet godina, dosad na nju potrošeno 1,8 milijardi kuna, što bi bilo dovoljno za gradnju 27 vrtića.

Roditelji su imali i pravo na povrat poreza, objašnjavaju u Gradu, a to je išlo i do 20.000 kuna godišnje. Roditelj odgojitelj bila je najizdašnija demografska mjera u Hrvatskoj, ali unatoč tome u zadnje dvije godine broj živorođene djece ne raste nego je čak i pao te se zaustavio na 7865 u 2020. godini.

’Bit će gladne djece’

Izmjene su puštene u javnu raspravu, a izmijenjena odluka trebala bi stupiti na snagu u prosincu. Nove zahtjeve više neće trajno primati nakon što je primanje već privremeno obustavljeno. Pomoć više neće isplaćivati do 15. godine najmlađeg djeteta nego do sedme.

Oni čija su djeca u trenutku stupanja odluke na snagu već imala sedam ili više godina, po starom će moći koristiti mjeru do 30. travnja sljedeće godine. Oni čija djeca su mlađa, od 30. travnja će primati tek 1000 kuna neto naknade. Očekuje se da će se broj korisnika od tog datuma gotovo prepoloviti. Već 2023. godine za mjeru bi se izdvajalo samo 60 milijuna kuna.

No dosad roditelji nisu smjeli raditi uz ovu mjeru, a sad će im to biti obrisano i moći će odmah početi raditi ako pronađu posao. To vrijedi odmah od prosinca ove godine, čak i ako će nastaviti do travnja primati pomoć. Osim toga, imaju pravo upisati djecu u vrtić, što dosad nisu imali pravo. I tu bi mogao nastati problem jer većina vrtića je popunjena. Iz Grada Zagreba najavljuju da će veoma skoro predstaviti rješenje o povećanju kapaciteta u vrtićima kako bi roditelji mogli raditi.

Uvjereni su i da ukidanje neće imati pravne posljedice.

Ana Marija Berbić Lacko, predsjednica Hrvatske udruge roditelja odgojitelja, kaže nam da će se oni svakako konzultirati s odvjetnikom o tome hoće li ići u tužbe.

- Zgroženi smo ovim potezom i nastala je pomutnja među roditeljima. Ako to prođe kako su planirali, bit će gladnih obitelji, a posebno djece - rekla nam je kratko Berbić Lacko.