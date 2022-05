Profesor Igor Dekanić gost je 24sata: Koliko će još rasti cijene energenata i je li to opravdano?

Profesor Igor Dekanić s Rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu je gost u specijalnoj emisiji iz studija 24sata. Hoćemo li cijenu goriva zaista plaćati i 20 kuna? Zašto nam cijene rastu iako cijena nafte pada? Koliko smo sigurni s opskrbom plinom i naftom i po kojoj cijeni? Hoće li države Europske unije morati ograničavati cijene energenata zbog divljanja inflacije?

To su neka od gorućih pitanja o kojima ćemo razgovarati. Dekanić je napisao niz znanstvenih djela o geopolitici i energetici, pa može dati široku sliku posljedica koje će za svijet donijeti ruska invazija na Ukrajinu i sankcije. Profesor je također i svjedok vremena i razvoja Hrvatske kao demokratske države. Od toga da je jedan od rijetkih oporbenih političara koje je predsjednik Franjo Tuđman potvrdio na važnu funkciju u "Zagrebačkoj krizi", pa do toga da je bio savjetnik za unutarnju politiku predsjednika Stjepana Mesića i napisao knjigu o uspjesima i kompleksima hrvatske politike. Također je bio na raznim funkcijama u Ini u njenim zlatnim danima.

Razgovor s profesorom Dekanićem koje vodi naš novinar Ivan Pandžić pratite od 12 sati na našem portalu, Facebook stranici i YouTube kanalu.

Ostajete li kod tvrdnje da bi gorivo mogli plaćati 20 kn za litru?

Kada sam vidio da su se stekli uvjeti nove energetske krize pitali su me ima li granice za cijenu. Rekao sam da nema, da može cijena otići i do 20 i preko 20 kuna.

Hoće li EU morati ograničiti cijenu energenata?

Postoje dva segmenta, energija spada u neelastične robe, a to znači da i ako cijena jako poraste, ne možemo ju prestati koristiti. Uvijek je i u sprezi ruku pod ruku s politikom. Energija također ima funkciju glavnog regulatora u ekonomiji jer utječe na tako puno stvari. Kada je u pitanju energija, u krizama se zaboravlja tržište i dolazi do državnih intervencija. To sada dolazi i iz EU, gdje se govori da će države moći same određivati cijenu i tako spriječiti preveliki skok. Vjerujem da će EU to napraviti. Već smo imali primjere u povijesti kada je to uspijevalo.

