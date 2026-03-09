Profesor iz Kali u Zadar svakog dana putuje svojim kaićem: 'U obitelji smo svi bili pomorci...'

Profesor Krešimir Grbić iz Kali na otoku Ugljanu do Zadra svakodnevno plovi svojim kaićem, prelazeći Zadarski kanal kako bi stigao do lučice Foša, tik ispod prozora svog radnog mjesta. Za HRT priča kako je to vožnja koja traje oko pola sata, ako mu vrijeme dopušta. Praktično mu je te mu čini i veliko zadovoljstvo, posebno zato što ne ovisi o drugima. Nakon dolaska u Fošu prelazi iz jednog broda u drugi - školski – gdje s učenicima odrađuje praktični dio nastave. Pomorstvo je za njega mnogo više od posla. Riječ je o obiteljskoj tradiciji. Grbić je rodom iz Privlake, a prije nego što je počeo raditi u Pomorskoj školi osam je godina plovio svjetskim morima.

– Dođem kad god želim i odem kad god želim. S druge strane, to mi predstavlja zadovoljstvo jer sam na taj način blizak s morem. Ljubav prema moru i brodovima gajim od najranijeg djetinjstva. Svi muškarci u mojoj obitelji bili su pomorci, kao i velik dio mještana Privlake, tako da je to bilo sasvim logično – ističe.

U zadarskoj Pomorskoj školi radi već četiri godine. Osim rada u učionici, posebno ga veseli praktični dio nastave koji se odvija na školskom brodu.

– Evo, ovo su učenici drugog razreda, smjer pomorski nautičar. Drago mi je da svoj entuzijazam i ljubav prema moru i brodovima mogu prenositi na mlade generacije – kaže.

Njegov neobičan način dolaska na posao primjećuju i učenici.

– Profesor živi na otoku. Na neki način održava tradiciju time što dolazi kaićem na posao i smatram da bi više ljudi koji žive na otoku trebalo tako dolaziti – kaže učenik Luka Rukavina.

Dolazak brodom u školu nekada je bio uobičajen. Profesor Jere Bilan podsjeća da su učenici Pomorske škole još krajem 1950-ih i tijekom 1960-ih u Zadar dolazili upravo na taj način.

– Učenici Pomorske škole koncem 50-ih i 60-ih godina dolazili su u školu brodom iz Ugljana, Pašmana, čak i iz Iža. Dolazili su i pješice iz zaleđa Zadra, tako da je profesor Krešo nastavljač tradicije – objašnjava Bilan.

Ravnatelj škole Marin Perinić smatra da takav primjer učenicima može biti dodatna motivacija.

– Sama činjenica da imamo profesora koji dolazi sredstvom kojim će se učenici možda jednog dana profesionalno baviti snažan je poticaj. To im je putokaz kako treba živjeti s morem – poručuje ravnatelj.

Za profesora Grbića more nije samo put do posla, nego i dio svakodnevice. Slobodno vrijeme često provodi na moru sa svojim sinom.

– Odem kad god mogu u ribolov sa svojim sinom. Idemo na lignje ili parangal, ulovimo malo ribe za sebe. Sve se, kad pogledate, vrti oko mora i brodova. To je jedna zatvorena priča, jedan krug – kaže.