'Profesor je dijelio moje gole fotke, sad radi u drugoj školi!'

Jednostavno ne mogu vjerovati da ga je netko zaposlio. Mislim da nikad više ne bi trebao raditi u školi, rekla je Kaitlyn Cannon (29), čije je fotografije profesor objavio na porno stranici.

Christopher Doyle je nakon skandala 2019. godine podnio ostavku, a Kaitlyn je morao platiti 10.000 dolara. Kako prenosi New York Post, ovaj učitelj matematike iz New Jerseya sad je zaposlen u drugoj školi, nedaleko od one u kojoj je napravio skandal.

Noćna mora za Kaitlyn počela je 2018. godine kad su joj javili da su joj fotografije na kojima je obnažena i koje je slala svom dečku završile na porno stranici. Uz njih je bilo njezino ime i prezime i adresa.

Prijavila je sve policiji

Istražitelji su otkrili da su fotografije stavljene s računala koje koristi samo učitelj matematike Christopher Doyle, inače njezin bivši profesor.

- Užasno me pogodilo. Te fotografije trebale su biti samo za jednu osobu, kad sam saznala da ih je podijelio moj bivši profesor, bilo mi je još gore. Počela sam se svega bojati, bila sam paranoična. Nisam mogla vjerovati da to netko može učiniti - rekla je Kaitlyn koja je potom pokrenula stranicu koja pomaže žrtvama osvetničke pornografije.

Profesor Doyle se ispričao.

- Nisam loša osoba, napravio sam pogrešku. Žao mi je, nadam se da mi možete oprostiti - rekao je.

Nejasno je kako je došao do fotografija. Dečko kojem je Kaitlyn slala fotografije tvrdi da je izgubio mobitel...