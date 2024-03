Profesor koji je pisao Ustav: Milanović mora odmah dati ostavku! On teško krši Ustav

Umirovljeni profesor Branko Smerdel jedan je on naših najcjenjenijih stručnjaka za ustavno pravo. On je bio u radnoj skupini koja je pisala Ustav pri prijelazu iz predsjedničkog u parlamentarni sustav. Upravo te izmjene su propisale današnje ovlasti i položaj Predsjednika Republike Hrvatske. Bio je i u radnoj skupini koja je pisala prvi Ustav Republike Hrvatske. Profesoru Smerdelu je netom završio mandat u saborskom Odboru za Ustav čiji član je bio punih 30 godina.

Smerdel nema nikakve dvojbe da je Zoran Milanović prekršio Ustav odlukom da se kandidira na izborima, na listi SDP-ove koalicije.

Kaže da Milanović odmah treba podnijeti ostavku.

- Ne može se Predsjednik Republike kandidirati na parlamentarnim izborima prije nego podnese ostavku i tu nema nikakve dvojbe. Ovo je situacija bez presedana i teško, teško kršenje Ustava – kaže Smerdel za 24sata

Pitamo ga "natežu" li onda Milanović i njegovi pravnici tumačenje Ustava argumentom da se na izborima može kandidirati svaki punoljetni građanin i da to Predsjedniku nije zabranjeno. A planira podnijeti ostavku tek ako dođe u situaciju da bude izabran u Sabor.

- Čuo sam ih i nisam mogao vjerovati. Nije to nikakvo natezanje tumačenja Ustava, ovo što on radi je kontra svim principima i načelima Ustava, trodiobe vlasti, ustavnog položaja predsjednika i ovlastima vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Suprotno je to cijeloj ideji i svoj literaturi koju smo napisali kada smo 2000. godine promijenili Ustav. To jednostavno ne dolazi u obzir i primjereno je bivšem sjevernokorejskom vođi Kim Il-sungu, a ne demokraciji. Mene osobno podsjeća na svibanj 1991. godine kada je čovjek koji se zvao Bora Jović podnio ostavku na mjesto predsjednika predsjedništva Jugoslavije kako bi izazvao vojni udar i spriječio Stipu Mesića da preuzme tu funkciju – kaže Smerdel.

On objašnjava da Zoran Milanović nije fizička osoba nego Predsjednik Republike koji ima svoje dužnosti i ima izričitu zabranu da se bavi bilo kojim drugim javnim i profesionalnim djelatnostima, ne smije biti stranački aktivan i sudjelovati u kampanjama. Za Smerdela je i sama odluka da se kandidira javna djelatnost i stranačka aktivnost jer će biti na listi jedne stranke bez obzira na to što formalno neće ući u nju.

- Pisali smo taj Ustav i nakon 10 godina jakog predsjedničkog sustava, baš zbog vojske, koja je imala veliku ulogu, sam predložio da vrhovni zapovjednik mora biti iznad stranaka. I to je prihvaćeno. A sada se događa ono što nemamo primjer niti u jednoj zemlji parlamentarne demokracije – objašnjava Smerdel.

Nakon ostavke Milanovića koju Smerdel očekuje, funkciju privremenog Predsjednika Republike preuzima predsjednik Sabora, u ovom slučaju Gordan Jandroković. Smerdel kaže da i ako Jandroković iz bilo kojeg razloga ne želi preuzeti funkciju ili mu se nešto dogodi, onda bi funkciju trebao preuzeti netko od potpredsjednika Sabora.

- Ako Predsjednik Republike ne podnese ostavku, onda Državno izborno povjerenstvo mora odbiti njegovu kandidaturu. Pretpostavka je da će se SDP žaliti, pa će tek onda o tome odlučivati Ustavni sud. Ustavni sud ima mogućnost dati i mišljenje ranije, ali to i inače ne rade jer se brinu za svoje mandate i interese – objašnjava profesor.

Pitali smo ga i za teoretske opcije oko toga što dalje, što u opciji da Ustavni sud prihvati kandidaturu dok je Milanović još na funkciji Predsjednika Republike, što ako ne, ali profesor kaže da se o tome ne može razgovarati jer takvih primjera nema i Milanović treba hitnom ostavkom prestati kršiti Ustav. "Ustav je pisan za racionalne i razborite ljude, a ne možete nikakvim racionalnim tumačenjem Ustava doći do tih hipotetskih situacija". Dao je i svoju politološku ocjenu čitave situacije.

- Čini mi se da Milanović namjerno radi džumbus i cirkus po principu "što gore, to bolje" kako bi u konačnici postigao svoj cilj, postao premijer i dobio sve ovlasti. On je tipični populistički političar - zaključuje profesor Smerdel.

Podsjetimo, Milanović je objavio da ide na izbore na listi SDP-a, ali da neće podnijeti ostavku na funkciju Predsjednika Republike. Planira ju podnijeti tek ako pobijedi u utrci za premijera, tj. ako bude imao dovoljno mandata za sastavljanje Vlade. Ako to ne uspije, planira ostati Predsjednik Republike...