Nakon što je devet bivših studentica prijavilo profesora s Klinike za kirurgiju Veterinarskog fakulteta, isti je od utorka suspendiran te je bio nedostupan. No danas nam se ipak javio.

- Molim vas, ne želim nikako davati izjave bez svojih odvjetnika. Molim vas za razumijevanje – kaže nam profesor vidno suzdržavajući nelagodu. Pitali smo kako se osjeća s obzirom na cijelu situaciju pa kaže: "Kao uvijek sam marljiv i radišan, eto..."

S obzirom na to da će ovaj proces sigurno potrajati zamolili smo da nam kaže tko su mu odvjetnici za daljnju komunikaciju.

- Saznat ćete sve na vrijeme – kratko je uzvratio. Za razliku od prozvanog i prijavljenog profesora, studentice koje tvrde da su imale neugodna iskustva s njime, potaknute prijavom bivših kolegica svjedočile su nam o situacijama u koje ih je navedeni profesor dovodio.

- Sjećam se da smo na jednoj terenskoj nastavi radili kastraciju pastuha. Ne trebam vam posebno objašnjavati o čemu se radi, no nakon kastracije jedna od kolegica morala je očistiti to područje gdje su bili testisi, a dotični profesor joj je dobacivao: ‘O, dobro ti to čistiš, ide to tebi vidim ja...’ Nije možda u redu reći, ali profesor je do tada, ono što sam sama vidjela, popio barem pet rakija i uglavnom bi nakon konzumacije alkohola počeo baljezgati svašta – kaže nam jedna od bivših studentica.

U prijavi protiv profesora navode se različita iskustva pa između ostalog, kako nam je potvrdio i profesor Tomislav Gomerčić sa Zavoda za veterinarsku biologiju, koji je pomogao studenticama da prijave njegovog kolegu za seksualno uznemiravanje, znao je i otkopčavati im grudnjake preko veterinarskih kuta.