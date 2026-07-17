TRUMP OPTUŽIO KINU PLUS+
Profesor Stopić za 24sata: SAD i Kina vode špijunski rat. SAD ima nešto što Kini nedostaje...
S povjesničarom dr. sc. i docentom na Sveučilištu Capital Normal (CNU) u Pekingu i suradnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa Zvonimirom Stopićem razgovarali smo o Trumpovom govoru i odnosima Kine i SAD-a
U govoru iz Bijele kuće u četvrtak navečer, američki predsjednik Donald Trump ponovno se osvrnuo na tvrdnje o uplitanju u američke predsjedničke izbore 2020. godine, na kojima je izgubio od Joea Bidena.
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