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Foto: Reuters/Canva
TRUMP OPTUŽIO KINU PLUS+

Profesor Stopić za 24sata: SAD i Kina vode špijunski rat. SAD ima nešto što Kini nedostaje...

Piše Filip Sulimanec,

S povjesničarom dr. sc. i docentom na Sveučilištu Capital Normal (CNU) u Pekingu i suradnikom Zagrebačke škole ekonomije i managementa Zvonimirom Stopićem razgovarali smo o Trumpovom govoru i odnosima Kine i SAD-a

U govoru iz Bijele kuće u četvrtak navečer, američki predsjednik Donald Trump ponovno se osvrnuo na tvrdnje o uplitanju u američke predsjedničke izbore 2020. godine, na kojima je izgubio od Joea Bidena.

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