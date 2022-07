Profesorica matematike o aferi zaključenih ocjena: Ravnateljica me natjerala da ih prepravim

Ja sam u tom razredu zaključila ocjene 20. lipnja. Potom me u četvrtak, 23. lipnja ravnateljica pozvala na razgovor s njom i pedagoginjom, vezano za žalbe roditelja iz tog razreda. Bila je riječ o neslužbenim žalbama roditelja na neke situacije iz mog rada, iz nastave, ispričala je profesorica iz matematike u razgovoru za Telegram.

Prokomentirala je cijeli slučaj u kojem je Sanja Musić Milanović gotovo tjedan dana nakon završetka nastave uputila mail ravnateljici škole Zdravki Martinić-Jerčić u kojemu je upozorila na nepravilnosti na nastavi matematike, a nakon kojega su, navodno, promijenjene ocjene koje su već bile zaključene.

- Ravnateljica i pedagoginja na tom su mi sastanku ukazale što bih trebala promijeniti, na čemu bih trebala poraditi. Rekle su da neke stvari očito treba popraviti, da na neke stvari treba paziti i da ćemo od iduće godine pripaziti i biti oprezniji s radom. Razgovor je time završio - ispričala je profesorica za Telegram.

Ona je nakon toga ponovno otišla na sastanak s ravnateljicom 27. lipnja.

- Tada razgovaramo samo ona i ja. Govori mi da je sada došla i pismena žalba predsjednikove supruge mailom i da su ponovno navedene sve iste primjedbe koje su i ranije bile izrečene. Govori mi da očito nije bio dovoljan prijašnji razgovor i da se radi o predsjednikovoj supruzi, čiji je utjecaj neupitan. Nakon toga ravnateljica je od mene tražila da promijenim ocjene - rekla je.

Profesorica priča kako je ravnateljica tražila da se za troje učenika, koji su imali zaključenu ocjenu 4, ona promijeni u 5.

- Rekla je i da, ako se to ne dogodi, znamo da će doći inspekcija, ne samo meni nego i školi. Da će pročešljati cijelu školu, a da to nikako ne želimo jer znamo koji će biti ishod inspekcije - priča dalje profesorica za Telegram.

Ona je upitala ravnateljicu o tome gdje je tu pravda za ostale. Ravnateljica je rekla da neka izvuče prosjeke svih učenika iz razreda pa da vidi ima li netko sličan.

- Ja sam izvukla te prosjeke i nisam znala po kojem bih kriteriju sada trebala odabrati učenike koji bi trebali dobiti višu ocjenu pa sam pitala nju. Ona mi je odabrala učenike koji bi to bili - priča te otkriva da je povisila sedam ocjena.

- Bilo me strah da će se sve to nekako odraziti na mene, ako to ne napravim - rekla je i dodala kako joj je ravnateljica rekla da više neće predavati tom razredu.

Tijekom nadzora škole, prosvjetni inspektor utvrdio je niz propusta u radu škole, među kojima i to da je nepravilno i nepotpuno vođena pedagoška dokumentacija (e-Dnevnik), odnosno da nema zapisnika o roditeljskim sastancima, sastancima Razrednog vijeća, suradnji s roditeljima i sl., te da su pojedini nastavnici cijele godine bilješke i ocjene u e-Dnevnik upisivali sa zakašnjenjem.

Uz to, ravnateljica nije nadzirala niti pregledavala pedagošku dokumentaciju, što joj je obaveza kao voditelju ustanove.

