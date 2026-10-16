Profesorica o opasnom otpadu: 'Tu smo zakazali, nemamo infrastrukturu niti spalionice'

Oko 8000 tona ilegalno odloženog otpada u Vrbovcu Samoborskom napokon bi trebalo biti sanirano, dok se na rješenje problema u Gospiću i na drugim lokacijama još čeka. O problemu gospodarenja otpadom u Dnevniku Nove TV govorila je Aleksandra Anić Vučinić s Geotehničkog fakulteta, koja je upozorila na nedostatak infrastrukture i ozbiljno narušeno povjerenje građana u institucije.

Anić Vučinić, koja je vodila tim za vještačenje otpada u Gospiću, istaknula je da su reakcije stanovnika očekivane jer je svijest o zaštiti okoliša sve veća.

- Građani žele čisti okoliš i reagiraju na svaki novi zahvat, a isto tako postoji puno straha i neznanja zbog čega su takve reakcije, rekla je.

Iako je Hrvatska u proteklih nekoliko desetljeća smanjila broj divljih odlagališta, stručnjakinja smatra da je gospodarenje opasnim otpadom ostalo velik problem.

- Što se tiče opasnog otpada, tu smo ipak malo zakazali. Njega ima znatno manje nego drugih vrsta i nemamo infrastrukturu u Hrvatskoj za zbrinjavanje otpada, niti spalionice opasnog otpada, niti odlagališta, upozorila je.

Smatra da bi Hrvatska trebala imati barem jedno postrojenje za takvu vrstu otpada. Ipak, vjeruje da bi se problem u Gospiću mogao riješiti izvozom otpada u inozemstvo, gdje postoje odgovarajuća postrojenja.

- Nemamo postrojenja, imaju naši susjedi, imamo tvrtke koje imaju dobre kontakte sa spalionicama i odlagalištima, tako da vjerujem da je to moguće, rekla je.

Anić Vučinić očekuje da bi Hrvatska u sljedeće tri do pet godina mogla dobiti sve centre za gospodarenje otpadom. Međutim, upozorava da i dalje nedostaju sortirnice i postrojenja za energetsku oporabu preostalog otpada.

- Definitivno nam fali ova druga infrastruktura - nemamo dosta sortirnica, nemamo energanu koja bi, nakon što odvojimo, obradimo, iskoristimo, ostatak s kojim ne možemo više energetski uporabili, istaknula je.

Poseban problem predstavlja i građevinski otpad, za koji na brojnim područjima ne postoje odgovarajuća odlagališta. Zbog toga nastaju nova divlja odlagališta, a stručnjakinja smatra da bi država trebala više ulagati u potrebnu infrastrukturu i poticati njezin razvoj. Govoreći o povjerenju građana, Anić Vučinić upozorila je da su dugogodišnji problemi s otpadom dodatno narušili odnos stanovništva prema institucijama i struci.

- Povjerenje je ozbiljno narušeno. Niz je razloga zašto, institucijama se više ne vjeruje, rekla je.

Dodala je da stručnjaci često nisu dovoljno uključeni u političko odlučivanje, iako bi njihovo znanje moglo pomoći u donošenju kvalitetnijih odluka i vraćanju povjerenja javnosti. Geotehnički fakultet planira organizirati besplatne radionice kako bi građanima približio problematiku gospodarenja otpadom te potaknuo raspravu o konkretnim rješenjima i budućim koracima.