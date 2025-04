Profesorica ostala bez stana pa spavala na klupi. Bivši učenici platili joj hostel: 'Nemam kamo'

U zlatnoj dobi, kada bi trebala uživati u mirnom životu treće dobi, umirovljena riječka profesorica likovne kulture i akademska slikarica Sonja Liebl Markuš, našla se u teškoj životnoj situaciji i u 84. godini života ostala bez doma.

Rijeka: Umirovljena profesorica likovnog Sonja Liebl Markus | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naime, nakon što joj je stanodavac otkazao ugovor o najmu, sa svojim teško bolesnim sinom završila je na ulici. Tri dana doslovno je provela bez krova nad glavom.

- A šta da vam kažem, u situaciji sam u kojoj nitko ne bi trebao biti, ali kad nemate nikog, a sin mi je bolestan, što da radim. Godinama sam podstanar, no u zadnjem stanu u kojem sam bila, vlasnica je povisila stanarinu, a ja taj iznos nisam mogla platiti i morala sam iseliti. Ja nju razumijem, svi se bore za sebe, ali da mi je lako, nije. Tri dana doslovno smo proveli na cesti, spavali na klupici, šetali od jednog kraja do drugog. Čak nas je i policija zaustavila i evidentirala te s nevjericom saslušala našu priču - priča nam gđa. Sonja koja je nakon smrti supruga uzela obiteljsku mirovinu, koja je bila nešto veća od njene, no nedovoljna za dosljedan život.

Zbog najamnina koje nije mogla namirivati svojedobno se opteretila i s dva kredita koja mora otplaćivati, ali kako je sve poskupjelo sada se bori i s tim problemom.

- Što je najgore, sin mi se razbolio, a od svega je pao i u teški očaj i depresiju. Jedno vrijeme je za neku crkavicu radio u jednom shopping centru, ali je radio, no onda je imao operaciju, tj. pilaroplastiku, a par godina kasnije uslijedili su problemi sa žućom i jetrom zbog čega je završio na teškoj dijeti, oslabio, požutio, ma nešto grozno... Zbog svega su ga u socijalnoj službi proglasili radno nesposobnim. On je očajan, radio bi, ali nitko zbog toga neće da ga zaposli. Bio je i branitelj u ratu, koji je također jako utjecalo na njega, ali ništa od toga, ni to ne pomaže. Već godinu i pol je bez posla i pada u sve veću depresiju - kaže zabrinuta majka koja se po pomoć obratila i Gradu Rijeci gdje joj je, kaže, rečeno da će je povratno nazvati, no do danas nisu.

Tetu Sonju poznaju mnogi Riječani kojima je predavala po gotovo svim riječkim školama te je zahvaljujući svojim bivšim učenicima, koji je opisuju kao vrijednu, dragu ženu, punu razumijevanja, profesoricu koju su svi voljeli, trenutačno privremeno smještena u jednom riječkom hostelu, ali samo do 9. travnja. Nakon tog datuma opet ostaje bez smještaja.

- Hvala mojim bivšim učenicima zbog čije dobrote smo zadnjih deset dana spavali u toplom. Oni su mi uplatiti 10 dana u hostelu u kojem su me tamošnji djelatnici prihvatili kao majku, dali nam dva obroka dnevno, divni ljudi. Ali sutra moram napustiti ovo mjesto jer ljudi rade svoje, imaju grupe koje im dolaze i nemaju više slobodnih mjesta, pomogli su koliko su mogli - kaže očajna teta Sonja kojoj hitno treba smještaj.

- Nama uistinu ne treba puno, ne tražimo nikakav komfor ni luksuz, samo da se negdje možemo skloniti, da imam gdje nešto skuhati, ono osnovno. Sve je bolje od klupice u parku - kaže teta Sonja od srca zahvaljujući svima koji su već pomogli i pomažu.

Potrebna joj je hitna pomoć - traži se soba, garsonijera ili bilo kakav prostor za život, po mogućnosti na području Rijeke ili okolice, po cijeni do maksimalno 300 eura mjesečno.

Unatoč životnim nedaćama koje su je tijekom života snašla, ova draga i vedra žena ne gubi nadu u bolje sutra.

U međuvremenu, otvoren je račun za donacije koje bi joj pomogle prebroditi ovu tešku situaciju.

Svi ljudi velikog srca mogu svoje donacije uplatiti na:

IBAN: HR4623900011070000029

Poziv na broj: 3401764574