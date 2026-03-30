Proglašena prirodna nepogoda u Jastrebarskom zbog oluje

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za grad Jastrebarsko nastalu 26. i 27. ožujka, a uzrokovanu olujnim i orkanskim vjetrom koji je nanio velike štete u poljoprivredi, graditeljstvu i infrastrukturi, izvijestili su u ponedjeljak. Nakon Odluke o proglašenju prirodne nepogode gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužno je unijeti prve procjene štete u Registar šteta, sukladno roku propisanom Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel u subotu je zatražio od Zagrebačke županije proglašenje prirodne nepogode temeljem prijava građana i poljoprivrednika te izvida na terenu, ističući kako su štete nastale na imovini, infrastrukturi i poljoprivrednim kulturama.