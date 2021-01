"Ne znam zašto nije proglašena katastrofa. To su pravno jako važne stvari, jer se ne zna tko ima ček u ruci. Mora se proglasiti stanje da bi se iz tog stanja mogli izvlačiti zaključke. Mora se proglasiti katastrofa i reći tko je tu glavni, je li to Božinović, Medved. Ne mogu ljudi preko maila naručivati kontejnere. Prvo, to košta, drugo mora se znati tko je odgovoran", rekao je Milanović gostujući u emisiji Točka na tjedan N1 televizije.

Pozvao je da se proglasi katastrofa te da se određenoj osobi da odgovornost i ček koji će potpisivati.

'Treba se znati vertikala, treba se znati tko odgovara'

Na pitanje tko u ovome trenutku snosi najveću odgovornost, Milanović kaže dok se službeno ne proglasi, da je ta osoba premijer Plenković.

"Po meni bi to trebao biti Medved. Treba se znati vertikala, treba se znati tko odgovara. Vojska se dala maksimalno, ali sustav ne može počivati na vojsci koja ima 15.000 pripadnika. Vojska je tu, 'ubit' će se od posla, ali vojarna u Petrinji je čistim migom obnovljena i tamo su sad smješteni ljudi. To je čista sreća", naglasio je Milanović.

Istkanuo je kako smatra da Civilna zaštita, ukoliko bi joj se dala odgovornost i novac, ima kapacitete upravljati ovom krizom.

Predsjednik je također, govoreći o navijačkim skupinama koje su među prvima na terenu počele pomagati, kazao kako ih treba organizirati, a dodao je kako ne vidi problem u tome što ljudi neorganizirano dolaze pomoći na stradala područja.

"Nema reda kakav bi trebao biti, a to se rješava u nekoliko odluka, proglašenje katastrofe i organizacija lanca odgovornosti. Zato vojska tako dobro funkcionira, jer im je posao da rade uz velike stresove", kazao je Milanović.

'Dumbović je htio skreniti pažnju na problem'

Komentirao je i razrušene kuće u potresom pogođenim područjima, koje su za vrijeme Domovinskog rata oštećene te nakon toga obnovljene.

"Tamo su se sad srušile kuće koje su oštećene u ratu i obnovljene i za koje je neki diplomirani inženjer građevine i član Komore rekao da je ona dobra za život i da je kao nova. A ona nije kao nova, nije izgrađena nego je obnovljena", istaknuo je predsjednik.

Milanović je komentirao i izjavu petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića, koji je izjavio da neće prihvatiti 30 milijuna kuna pomoći države, naglasivši da je Dumbović taj novac na kraju i uzeo, ali da je htio skrenuti pažnju na problem.

"Čini mi se da je Petrinja tu ipak trebala dobiti malo više. Ali radi se o 15 milijuna eura sad. Šteta je neusporedivo veća", kazao je Milanović.

'Petrinja je uništena, a Zagreb financijski 'pun k'o brod'.

Komentirajući potres u Petrinji i u Zagrebu, Milanović je kazao da se ne radi o istoj situaciji jer je Petrinja uništena, a Zagreb će uvijek imati snage jer je financijski "pun k'o brod".

"Ja sam nezadovoljan kao Zagrepčanin time što je grad toliko zapušten i sad je krajnje vrijeme da se od Zagreba napravi, ne ono što zaslužuje, nego da Zagreb bude jedna europska ljepotica. Bio sam kod Spomenika domovini, lijepo je to, ali to nije to. Od tamo se vidi Paromlin, kojeg treba nakon 20 godina ili srušiti ili obnoviti. To je Zagreb, mi smo potpuno druga dimenzija. Ne treba mu država, Petrinji treba. Ako nešto u ovome trenutku nije problem, nije problem taj novac", naglasio je Milanović.

Govoreći o suradnji s premijerom Plenkovićem, Milanović je kazao da je od početka mandata bio korektan prema Vladi.

Komentirao je i koronakrizu te je još jednom pozvao na zaštitu starijih i ostjetljivijih građana, ali i na cijepljenje.

"Ja pokušavam motivirati ljude da se cijepe, katkad možda i preagresivno. Ne želiš se cijepiti, nemoj se cijepiti, ali faličan je argument – tko meni može narediti da se cijepim", kazao je Milanović.

